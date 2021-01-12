Lucas Piton passará por cirurgia e desfalcará o Corinthians nas próximas semanas

Crédito: Daniel Augusto Jr/Corinthians

O lateral-esquerdo Lucas Piton ficará afastado dos gramados entre quatro e seis semanas. O atleta do Corinthians passará por uma cirurgia na hérnia inguinal nesta quarta-feira (13) e corre riscos de não atuar mais neste Brasileirão, que tem a sua última rodada prevista para o dia 24 de fevereiro, justamente daqui a seis semanas.

Portanto, o defensor se torna o terceiro desfalque da equipe de Parque São Jorge para o duelo contra o Fluminense, nesta quarta-feira (13), às 21h30, na Neo Química Arena, em Itaquera. Além dele, Ramiro, suspenso, e Oterno, diagnosticado com Covid-19 ficarão de fora.

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosCria da base corintiana, Piton tem 20 anos e se firmou no time principal do Timão em 2020, após estrear profissionalmente no fim de 2019. Na atual temporada, atuou em 31 partidas, sendo 24 como titular. Perdeu a preferência da posição após a chegada de Fábio Santos para o setor, em outubro.