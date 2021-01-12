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Lucas Piton passará por cirurgia e desfalcará o Corinthians nas próximas semanas

Lateral-esquerdo será submetido a procedimento na hérnia inguinal e pode ficar até dois meses afastado dos gramados...
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Publicado em 

12 jan 2021 às 19:11

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 19:11

Crédito: Daniel Augusto Jr/Corinthians
O lateral-esquerdo Lucas Piton ficará afastado dos gramados entre quatro e seis semanas. O atleta do Corinthians passará por uma cirurgia na hérnia inguinal nesta quarta-feira (13) e corre riscos de não atuar mais neste Brasileirão, que tem a sua última rodada prevista para o dia 24 de fevereiro, justamente daqui a seis semanas.
Portanto, o defensor se torna o terceiro desfalque da equipe de Parque São Jorge para o duelo contra o Fluminense, nesta quarta-feira (13), às 21h30, na Neo Química Arena, em Itaquera. Além dele, Ramiro, suspenso, e Oterno, diagnosticado com Covid-19 ficarão de fora.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosCria da base corintiana, Piton tem 20 anos e se firmou no time principal do Timão em 2020, após estrear profissionalmente no fim de 2019. Na atual temporada, atuou em 31 partidas, sendo 24 como titular. Perdeu a preferência da posição após a chegada de Fábio Santos para o setor, em outubro.
​Além de Fábio, o técnico Vágner Mancini tem Carlos Augusto para o setor. Danilo Avelar, que é lateral-esquerdo de origem, mas nessa temporada se fixou como zagueiro, rompeu o ligamento cruzado do joelho direito em outubro, durante o clássico contra o Santos, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Brasileirão, e a previsão de retorno aos gramados é de, pelo menos, mais seis meses.

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