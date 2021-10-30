Lucas Piton fica fora de treino do Corinthians de novo e Sylvinho volta a chamar substituto do time sub-20

Pelo segundo dia consecutivo, o lateral-esquerdo Lucas Piton ficou fora de um treino do Corinthians preparatório para o jogo contra a Chapecoense, na próxima segunda-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube informou que o jogador realizou mais uma vez tratamento de um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians
E enquanto Piton ficou apenas nas dependências internas no CT Joaquim Grava sendo tratado pelos fisioterapeutas do clube, o lateral Reginaldo, da equipe sub-20 alvinegra, foi novamente utilizado pelo técnico Sylvinho como substituto do jogador do elenco principal no treino ocorrido na manhã deste sábado.
Desta forma, Piton segue figurando como dúvida para a lista de jogadores relacionados para o duelo com a equipe catarinense, que será divulgada neste domingo, quando o treinador corintiano comandará, em atividade marcada para a parte da tarde, o último treinamento de preparação para o confronto.Neste sábado, os atletas realizaram inicialmente um aquecimento no Campo 1 do CT e, em seguida, foram até outro gramado do local, onde o elenco foi dividido em dois grupos por Sylvinho. Em uma metade do gramado, ele promoveu uma atividade de bolas paradas ofensivas e, do outro lado lado, os auxiliares Doriva e Alex Meschini dirigiram um treinamento de cruzamentos e finalizações. E os jogadores se revezaram entre os dois tipos de exercícios.
No fim do treino, alguns fizeram atividades complementares, como cobranças de falta e pênalti, cabeceios com os zagueiros e passes com os volantes.
Na sétima posição do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos, o Corinthians enfrentará a lanterna Chapecoense com obrigação de vitória para se aproximar um pouco mais do G4, a zona de classificação direta à Copa Libertadores. Esta área da tabela hoje é fechada pelo Fortaleza, quarto colocado, com 48 pontos.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.