Lucas Piton fica fora de treino do Corinthians de novo e Sylvinho volta a chamar substituto do time sub-20

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Pelo segundo dia consecutivo, o lateral-esquerdo Lucas Piton ficou fora de um treino do Corinthians preparatório para o jogo contra a Chapecoense, na próxima segunda-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube informou que o jogador realizou mais uma vez tratamento de um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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E enquanto Piton ficou apenas nas dependências internas no CT Joaquim Grava sendo tratado pelos fisioterapeutas do clube, o lateral Reginaldo, da equipe sub-20 alvinegra, foi novamente utilizado pelo técnico Sylvinho como substituto do jogador do elenco principal no treino ocorrido na manhã deste sábado.

Desta forma, Piton segue figurando como dúvida para a lista de jogadores relacionados para o duelo com a equipe catarinense, que será divulgada neste domingo, quando o treinador corintiano comandará, em atividade marcada para a parte da tarde, o último treinamento de preparação para o confronto.Neste sábado, os atletas realizaram inicialmente um aquecimento no Campo 1 do CT e, em seguida, foram até outro gramado do local, onde o elenco foi dividido em dois grupos por Sylvinho. Em uma metade do gramado, ele promoveu uma atividade de bolas paradas ofensivas e, do outro lado lado, os auxiliares Doriva e Alex Meschini dirigiram um treinamento de cruzamentos e finalizações. E os jogadores se revezaram entre os dois tipos de exercícios.

No fim do treino, alguns fizeram atividades complementares, como cobranças de falta e pênalti, cabeceios com os zagueiros e passes com os volantes.

Na sétima posição do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos, o Corinthians enfrentará a lanterna Chapecoense com obrigação de vitória para se aproximar um pouco mais do G4, a zona de classificação direta à Copa Libertadores. Esta área da tabela hoje é fechada pelo Fortaleza, quarto colocado, com 48 pontos.