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Lucas Piton comemora primeiro gol pelo Corinthians e valoriza vitória em clássico: 'Grandiosa'

Lateral-esquerdo fez um belo gol de falta que fechou o triunfo do Timão sobre o Santos na Vila Belmiro. Foi o primeiro pelo Paulistão no estádio desde a final de 2009, com Ronaldo...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 22:19

LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2021 às 22:19
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians conquistou uma importante vitória na noite deste domingo ao bater o Santos, por 2 a 0, na Vila Belmiro. Além de ser um resultado excelente em clássico, serviu para praticamente garantir a classificação no Paulistão. Mas não foi só, o torcedor ainda viu o jovem Lucas Piton marcar pela primeira vez pelo clube e quebrar um tabu que durava 12 anos no estádio santista.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Everaldo já foi! Veja quem deixou o Corinthians para a temporada 2021
Em entrevista ao Premiere, o lateral-esquerdo do Timão celebrou seu primeiro gol como profissional e lembrou onde estava quando o Corinthians venceu pela última vez na Vila pelo Campeonato Paulista. Foi em 2009, na final do estadual, quando Ronaldo anotou um tento antológico, de cobertura, em Fábio Costa.
- Muito feliz pelo gol, muito feliz pela vitória também, naquela época eu estava assistindo ao jogo com o meu pai, Ronaldo fez gol de "cavadinha", foi muito feliz aquele dia, hoje mais um dia feliz na minha vida, primeiro gol pelo profissional, queria muito agradecer a Deus e minha família - comemorou.Piton ainda comentou a atuação do Timão e os três pontos conquistados neste domingo. Segundo o jovem lateral, o grupo foi para a Baixada determinada para voltar com a vitória e classificou o feito como "grandioso".
- Foi uma vitória grandiosa do Corinthians, um clássico, a gente veio aqui para buscar a vitória e saímos com três pontos - concluiu.
Agora, o Corinthians volta as suas atenções para a disputa de uma "decisão" pela Copa Sul-Americana, torneio em que enfrenta o Peñarol, na próxima quinta-feira, às 19h15, na Neo Química Arena. Pelo Paulistão, basta que Inter de Limeira ou Santo André não vençam neste segunda-feira. Se um deles não vencer, o Timão estará matematicamente garantido nas quartas de final.

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