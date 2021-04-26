Lucas Piton comemora primeiro gol pelo Corinthians e valoriza vitória em clássico: 'Grandiosa'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians conquistou uma importante vitória na noite deste domingo ao bater o Santos, por 2 a 0, na Vila Belmiro. Além de ser um resultado excelente em clássico, serviu para praticamente garantir a classificação no Paulistão. Mas não foi só, o torcedor ainda viu o jovem Lucas Piton marcar pela primeira vez pelo clube e quebrar um tabu que durava 12 anos no estádio santista.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Em entrevista ao Premiere, o lateral-esquerdo do Timão celebrou seu primeiro gol como profissional e lembrou onde estava quando o Corinthians venceu pela última vez na Vila pelo Campeonato Paulista. Foi em 2009, na final do estadual, quando Ronaldo anotou um tento antológico, de cobertura, em Fábio Costa.

- Muito feliz pelo gol, muito feliz pela vitória também, naquela época eu estava assistindo ao jogo com o meu pai, Ronaldo fez gol de "cavadinha", foi muito feliz aquele dia, hoje mais um dia feliz na minha vida, primeiro gol pelo profissional, queria muito agradecer a Deus e minha família - comemorou.Piton ainda comentou a atuação do Timão e os três pontos conquistados neste domingo. Segundo o jovem lateral, o grupo foi para a Baixada determinada para voltar com a vitória e classificou o feito como "grandioso".

- Foi uma vitória grandiosa do Corinthians, um clássico, a gente veio aqui para buscar a vitória e saímos com três pontos - concluiu.