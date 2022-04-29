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futebol

Lucas Pires lamenta jogo ruim do Santos no Chile

Peixe empatou em 1 a 1 com o La Calera na noite desta quinta, pela Copa Sul-Americana...

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 14:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2022 às 14:00
O Santos realizou uma partida ruim contra o Unión La Calera, fora de casa, no empate em 1 a 1 pela Copa Sul-Americana. Mesmo abrindo o placar, o time de Bustos teve dificuldade para ficar com a bola, viu a equipe dona da casa crescer e, por pouco, não virar o placar.Ao longo do jogo, muitos jogadores santistas não conseguiu concluir as jogadas muito por conta do campo. O lateral Lucas Pires comentou sobre o o gramado escorregadio.
- O campo não ajudou muito, estava escorregadio. Não conseguimos ficar em pé. Mesmo assim, faltou se impor, atacar mais. Sabíamos da qualidade deles, mas como o Santos precisamos atacar mais. Faltou isso. Defendemos bem. Tivemos uma oportunidade com o Léo no final. No próximo jogo precisamos sair melhores no ataque - disse o garoto.Com o resultado, o Santos estacionou na terceira colocação da sua chave, com quatro pontos e saldo zero. O La Calera é o líder, com cinco pontos. Na próxima rodada, quinta-feira, o Peixe enfrentará a Universidad Católica, no Equador.
Antes de voltar suas atenções para a Sul-Americana, o time de Fabián Bustos tem o clássico contra o São Paulo, no Morumbi, pela quarta rodada do Brasileirão. O Peixe, com sete pontos, lidera o Brasileirão, competição que está invicto.
Crédito: LucasPiresreprovouaatuaçãodoSantoscontraoLaCalera(Foto:DIvulgação/Santos

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