Lucas Pires lamenta jogo ruim do Santos no Chile

O Santos realizou uma partida ruim contra o Unión La Calera, fora de casa, no empate em 1 a 1 pela Copa Sul-Americana. Mesmo abrindo o placar, o time de Bustos teve dificuldade para ficar com a bola, viu a equipe dona da casa crescer e, por pouco, não virar o placar.Ao longo do jogo, muitos jogadores santistas não conseguiu concluir as jogadas muito por conta do campo. O lateral Lucas Pires comentou sobre o o gramado escorregadio.

- O campo não ajudou muito, estava escorregadio. Não conseguimos ficar em pé. Mesmo assim, faltou se impor, atacar mais. Sabíamos da qualidade deles, mas como o Santos precisamos atacar mais. Faltou isso. Defendemos bem. Tivemos uma oportunidade com o Léo no final. No próximo jogo precisamos sair melhores no ataque - disse o garoto.Com o resultado, o Santos estacionou na terceira colocação da sua chave, com quatro pontos e saldo zero. O La Calera é o líder, com cinco pontos. Na próxima rodada, quinta-feira, o Peixe enfrentará a Universidad Católica, no Equador.

Antes de voltar suas atenções para a Sul-Americana, o time de Fabián Bustos tem o clássico contra o São Paulo, no Morumbi, pela quarta rodada do Brasileirão. O Peixe, com sete pontos, lidera o Brasileirão, competição que está invicto.