Lucas Piazon é apresentado pelo Botafogo: 'Me sinto preparado'

Lucas Piazon falou pela primeira vez como jogador do Botafogo. O jogador foi apresentado na tarde desta sexta-feira no Estádio Nilton Santos e destacou a oportunidade de chegar para o projeto após a compra da SAF por John Textor. Será a primeira oportunidade do meia como profissional no Brasil.+ Botafogo oficializa interesse e aguarda aval da Fifa para avançar por Vitinho, do Dínamo de Kiev

– Além do Botafogo ser um clube muito grande e tradicional no cenário brasileiro, tem o projeto novo com o investidor é sempre interessante, então conversei bastante com o (André) Mazzuco, que eu conhecia há muito tempo, e tomei a decisão de abraçar esse projeto. Eu jogava mais pelo lado de campo em Portugal e também fiz muitos jogos jogando atrás pelo atacante, não tenho preferência - afirmou.

Revelado pelo São Paulo, Piazon foi vendido para o Chelsea-ING ainda quando estava na base. Na Inglaterra, acumulou empréstimos e não se desenvolveu, até chegar ao Braga-POR no ano passado. Ele afirmou que está pronto para o desafio no Glorioso.

– Me sinto preparado. Óbvio que tem a motivação de voltar para o meu país e jogar um Campeonato Brasileiro em um grande time como o Botafogo. Espero que a readaptação seja o mais rápido possível, tenho certeza que o clube vai me ajudar nisso. Espero poder estar na minha melhor forma fisicamente em breve e estar com o grupo em breve - colocou.

O que esperar de Lucas Piazon? O meia afirmou que pode atuar em qualquer posição do terço final estando atrás do atacante.

– Sou um jogador mais de beirada, mas também atuo no meio do campo. Minha característica mais forte é a chegada à frente e a finalização, faço um bom trabalho taticamente e procuro ajudar a marcar - analisou.MAIS RESPOSTAS DE LUCAS PIAZON

Retorno ao futebol brasileiro- Não vejo o futebol brasileiro um pouco abaixo do futebol europeu, aqui tem muito talento, a qualidade técnica aqui é muito grande. O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Estou aqui e vou procurar dar o meu melhor para o Botafogo.

Luís Castro- Minha ida à Portugal foi realmente pelo (Carlos) Carvalhal, ele me ligou e a gente conversou. Ele já me conhecia e acabou sendo ótimo pra mim. Minha vinda para o Botafogo eu ainda não tive nenhum contato com o Luís Castro, eu conheço ele pelo o que os outros dizem dele. Ele é super bem falado lá em Portugal.

Experiência- Passei por bastante ligas diferentes, já fiquei mais de dez anos, cada parte que eu fui aprendi algo diferente. Espero colocar minha experiência em prática para ajudar o clube.

Desafio- A gente sabe do tamanho do Botafogo, da história, da tradição, dos grandes jogadores que já passaram por aqui e também sabemos que a torcida é bem apaixonada. Vamos ter seriedade e empenho para levar o Botafogo às vitórias