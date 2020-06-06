Lucas Paquetá faz dois gols em jogo-treino e é destaque no Milan

Em jogo-treino do Milan visando a preparação para o jogo de volta contra a Juventus pela Copa da Itália, Luas Paquetá foi destaque do elenco com dois gols. O brasileiro está ganhando a confiança do técnico Pioli que, sem Ibrahimovic, deve escalar o meio-campista e reforçar o setor ao invés de optar por Rafael Leão, atacante do plantel.
Foi o primeiro trabalho simulando um jogo de onze contra onze realizado no Centro de Treinamento de Milanello. O site do “La Gazzetta dello Sport” afirma que o ex-atleta do Flamengo se destacou com muita força e que “mudou de marcha” após a paralisação. Outro nome que apareceu bem e também marcou gol foi o de Bonaventura.
Paquetá vinha tendo uma temporada discreta e sem muitas oportunidades na equipe principal do Milan. Nesta reta final, o meio-campista busca recuperar o tempo perdido e mostrar seu valor nesse momento em que o plantel está sofrendo com desfalques. Em 19 jogos na temporada, o camisa 39 só conseguiu dar apenas uma assistência.E MAIS:Fortuna e Hoffenheim empatam e seguem com futuros indefinidosBayern vence Leverkusen fora de casa e se aproxima do título AlemãoBrescia quer rescindir contrato de Balotelli após polêmicasBarça volta a treinar no Camp Nou, mas Messi faz trabalho individual E MAIS: