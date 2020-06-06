Lucas Paquetá faz dois gols em jogo-treino e é destaque no Milan

Crédito: Miguel Medina / AFP

Em jogo-treino do Milan visando a preparação para o jogo de volta contra a Juventus pela Copa da Itália, Luas Paquetá foi destaque do elenco com dois gols. O brasileiro está ganhando a confiança do técnico Pioli que, sem Ibrahimovic, deve escalar o meio-campista e reforçar o setor ao invés de optar por Rafael Leão, atacante do plantel.

Foi o primeiro trabalho simulando um jogo de onze contra onze realizado no Centro de Treinamento de Milanello. O site do “La Gazzetta dello Sport” afirma que o ex-atleta do Flamengo se destacou com muita força e que “mudou de marcha” após a paralisação. Outro nome que apareceu bem e também marcou gol foi o de Bonaventura.