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futebol

Lucas Paquetá faz dois gols em jogo-treino e é destaque no Milan

Brasileiro está cotado para ser titular no jogo de semifinal contra a Juventus pela Copa da Itália. Meio-campista está aproveitando momento de lesões no time para mostrar seu valor...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2020 às 16:04

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 16:04

Crédito: Miguel Medina / AFP
Em jogo-treino do Milan visando a preparação para o jogo de volta contra a Juventus pela Copa da Itália, Luas Paquetá foi destaque do elenco com dois gols. O brasileiro está ganhando a confiança do técnico Pioli que, sem Ibrahimovic, deve escalar o meio-campista e reforçar o setor ao invés de optar por Rafael Leão, atacante do plantel.
Foi o primeiro trabalho simulando um jogo de onze contra onze realizado no Centro de Treinamento de Milanello. O site do “La Gazzetta dello Sport” afirma que o ex-atleta do Flamengo se destacou com muita força e que “mudou de marcha” após a paralisação. Outro nome que apareceu bem e também marcou gol foi o de Bonaventura.
Paquetá vinha tendo uma temporada discreta e sem muitas oportunidades na equipe principal do Milan. Nesta reta final, o meio-campista busca recuperar o tempo perdido e mostrar seu valor nesse momento em que o plantel está sofrendo com desfalques. Em 19 jogos na temporada, o camisa 39 só conseguiu dar apenas uma assistência.E MAIS:Fortuna e Hoffenheim empatam e seguem com futuros indefinidosBayern vence Leverkusen fora de casa e se aproxima do título AlemãoBrescia quer rescindir contrato de Balotelli após polêmicasBarça volta a treinar no Camp Nou, mas Messi faz trabalho individual E MAIS:

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