  • Lucas Mezenga celebra nova chance na vitória do Botafogo no Carioca: 'Venho trabalhando firme e forte'
Lucas Mezenga celebra nova chance na vitória do Botafogo no Carioca: 'Venho trabalhando firme e forte'

Defensor foi o substituto de Joel Carli no triunfo que recolocou o Glorioso na liderança da Taa Guanarabara com 10 pontos. Equipe volta a campo na quinta contra o Fluminense...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 23:08

LanceNet

O Botafogo teve desfalques importantes na defesa na vitória por 2 a 0 sobre o Nova Iguaçu. Um deles foi o experiente Joel Carli, que foi substituído por Lucas Mezenga. O defensor comemorou a oportunidade e disse que não teve pressão ao atuar no lugar do argentino, já que tem treinado bem durante o dia a dia do cube. – Pressão nenhuma, venho trabalhando firme e forte, o professor Enderson (Moreira) tem confiança em todos. Estou trabalhando bem no dia a dia para chegar hoje e dar meu melhor – disse o zagueiro em entrevista à Cariocão TV, e relembrou sua passagem pelo Nova Iguaçu:
– Sentimento muito bom. Claro que joguei no Nova Iguaçu, mas hoje estou no Botafogo e tenho que fazer o melhor pelo Botafogo – acrescentou.
Com o triunfo, o Botafogo reassumiu a liderança da Taça Guanabara com 10 pontos, à frente do Vasco no saldo de gols. Com três vitórias e um empate, o Alvinegro terá agora pela frente dois clássicos seguidos, os primeiros grandes desafios pós-acesso.
O próximo compromisso do Glorioso será realizado nesta quinta-feira, em um clássico contra o Fluminense, às 20h, também no Nilton Santos. No domingo, o duelo será contra o Vasco, no Castelão, às 20h, em São Luís, no Maranhão.
Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra
Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua

