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futebol

Lucas Lourenço é emprestado ao Londrina até o final da Série B

Meia, de apenas 20 anos, não estava com espaço no Peixe e vai ganhar experiência...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 21:46

LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2021 às 21:46
Crédito: Lucas Lourenço vai defender o Londrina na Série B do Brasileirão (Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos
Promessa das categorias de base do Santos, o meia Lucas Lourenço foi emprestado ao Londrina até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador foi um pedido do técnico Márcio Fernandes, que dirigiu o Santos em 2008. A negociação foi publicada inicialmente pela Gazeta Esportiva.Um dos destaques da base do Peixe na geração de Rodrygo, Lucas Lourenço não conseguiu se firmar entre os profissionais. Ele disputou 34 jogos com a camisa do Santos, sendo 11 nesta temporada e não fez gol ou deu assistência nessas partidas.
Sem espaço com Fernando Diniz, Lucas Lourenço desceu para a equipe Sub-23 e teve uma boa atuação no empate em 0 a 0 com o Grêmio na última quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes.Lucas Lourenço tem apenas 20 anos e seu contrato vai até 31 de dezembro de 2024.

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