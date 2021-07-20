Lucas Lourenço é emprestado ao Londrina até o final da Série B

Promessa das categorias de base do Santos, o meia Lucas Lourenço foi emprestado ao Londrina até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador foi um pedido do técnico Márcio Fernandes, que dirigiu o Santos em 2008. A negociação foi publicada inicialmente pela Gazeta Esportiva.Um dos destaques da base do Peixe na geração de Rodrygo, Lucas Lourenço não conseguiu se firmar entre os profissionais. Ele disputou 34 jogos com a camisa do Santos, sendo 11 nesta temporada e não fez gol ou deu assistência nessas partidas.