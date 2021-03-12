Lucas Lima sobre relação com atletas da base: ‘Sou o irmão mais velho’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Lucas Lima foi o grande destaque da vitória do Palmeiras contra o São Caetano, por 3 a 0, na última quinta-feira (11), e concedeu entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (12). Ele comentou sobre a relação especial com os jogadores que subiram da base e explicou porque abriu mão do período de folga para disputar o Paulistão.– Ah, sou irmão mais velho! Todos sentam atrás no busão e eu também. Gosto do espírito deles. Escutar música, até um pouco de irresponsabilidade. É bom pro grupo, somou muito. E a qualidade dispensa comentário – disse Lucas, deixando claro seu apreço pelos jovens.

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O meia também confessou que a proximidade com as Crias da Academia vai além do campo e alegra o dia a dia no Palmeiras.

– Me dou bem, acho que é uma coisa natural. Sempre procuro estar me divertindo muito com eles, me alegrando. Eles alegram muito o meu dia também. Quando tem que falar, falo. Eles também falam e fica tudo bem. Essa amizade é legal, porque não é só em campo, é fora também. Isso é o essencial – encerrou.

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Questionado sobre o o motivo de ter solicitado jogar o início do Campeonato Paulista em detrimento do recesso, Lucas afirmou que essa era a chance de mostrar bom futebol para voltar a brigar por mais espaço no time.

– A motivação é estar jogando. A gente trabalha, treina forte e tenta aproveitar todas as chances que o professor dá. É uma boa oportunidade de jogar e mostrar meu valor. Tenho me dedicado nos treinos.

– Tenho procurado me dedicar nos treinos porque sei que é a partir do treino que as coisas vão dar certo em campo. Professor falou que eu poderia ser liberado com a galera, mas falei que jogaria e não estava pensando em férias. Desde que vim pra cá, vim pra jogar! – ressaltou.