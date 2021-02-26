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futebol

Lucas Lima lamenta derrota na despedida do Brasileirão e critica arbitragem

Meia criticou a atuação do árbitro Héber Roberto Lopes ao não expulsar o goleiro Everson no começo da partida
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LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 00:11

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 00:11

Crédito: César Greco/Ag. Palmeiras
O Palmeiras se despediu do Brasileirão com derrota para o Atlético-MG por 2 a 0. Apesar do revés, o meia Lucas Lima gostou da atuação no primeiro tempo, porém admitiu que o time poderia ter pressionado mais na etapa final.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão>> Palmeiras negocia com atacante do River
– Fizemos um grande primeiro tempo, mas não conseguimos fazer o gol. No segundo tempo poderíamos ter pressionado mais, infelizmente tomamos o gol – disse o jogador.O camisa 20 ficou na bronca com o árbitro Heber Roberto Lopes já que teve uma chance claríssima de abrir o placar no começo da partida, porém foi derrubado pelo goleiro Everson. Para o jogador, o arqueiro atleticano deveria ter sido expulso na jogada e ironizou a arbitragem:
– No primeiro lance eu ia fazer o gol e ele deu amarelo, isso não existe. Eu estava sozinho, mas vou falar o que? Veio para apitar assim e fez a parte dele – finalizou.
O Palmeiras volta as suas atenções para a final da Copa do Brasil. No próximo domingo, o Verdão enfrenta o Grêmio, fora de casa, no jogo de ida.

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