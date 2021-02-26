Lucas Lima lamenta derrota na despedida do Brasileirão e critica arbitragem

Crédito: César Greco/Ag. Palmeiras

O Palmeiras se despediu do Brasileirão com derrota para o Atlético-MG por 2 a 0. Apesar do revés, o meia Lucas Lima gostou da atuação no primeiro tempo, porém admitiu que o time poderia ter pressionado mais na etapa final.

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– Fizemos um grande primeiro tempo, mas não conseguimos fazer o gol. No segundo tempo poderíamos ter pressionado mais, infelizmente tomamos o gol – disse o jogador.O camisa 20 ficou na bronca com o árbitro Heber Roberto Lopes já que teve uma chance claríssima de abrir o placar no começo da partida, porém foi derrubado pelo goleiro Everson. Para o jogador, o arqueiro atleticano deveria ter sido expulso na jogada e ironizou a arbitragem:

– No primeiro lance eu ia fazer o gol e ele deu amarelo, isso não existe. Eu estava sozinho, mas vou falar o que? Veio para apitar assim e fez a parte dele – finalizou.