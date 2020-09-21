Lucas Lima é novidade em treino do Palmeiras no Paraguai

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras treinou no final da tarde desta segunda-feira (21), no campo da Conmebol, e fez a sua primeira atividade no Paraguai, visando o duelo diante do Guaraní, na próxima quarta-feira (23), pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2020.

A grande novidade da atividade comandada por Luxemburgo foi a presença de Lucas Lima em campo. Após desfalcar o Palmeiras em duas partidas, o camisa 20 se movimentou, fez trabalho com bola e pode ser relacionado para o duelo desta quarta.

Os titulares que atuaram no jogo contra o Grêmio no último domingo fizeram um trabalho regenerativo e de recuperação muscular, enquanto os reservas que entraram no decorrer da partida participaram normalmente da atividade com o restante do elenco.Na primeira atividade do dia, com dois times de cinco jogadores (e Luiz Adriano como curinga, de colete vermelho), o foco foi fortalecer a aproximação, marcação e o raciocínio rápido. Foi permitido um toque na bola por atleta.

Na segunda, em campo reduzido e com um goleiro em cada meta, foi trabalhado o 'um contra um', para aprimorar tanto o desarme quanto o drible curto e a finalização.

Desfalque diante do tricolor gaúcho, Zé Rafael também treinou com bola e deve estar de volta ao time titular do Palmeiras no Defensores Del Chaco.

Patrick de Paula não viajou com a delegação do Palmeiras para Porto Alegre e também não vai para a capital do Paraguai. O camisa 5 faz um trabalho especial de recuperação física após uma grande sequência como titular.