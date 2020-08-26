Lucas Lima diz lidar bem com críticas e avisa: 'Sou o primeiro a me cobrar'

Crédito: Lucas Lima tem recebido chances de Vanderlei Luxemburgo (Agência Palmeiras/Divulgação

Lucas Lima tem recebido chances de Vanderlei Luxemburgo e foi elogiado pelo treinador após a vitória no clássico contra o Santos. Um dos principais meias do elenco, o camisa 20 disse lidar bem com as críticas e é o que mais se cobra.

- Algumas críticas eu concordo, outras não. Em questão de empenho, eu não concordo. Eu tenho meus números, sempre acompanho o quanto eu corro, o quanto me dedico em campo. Eu acho que o que faltava muito para mim é criar. Eu sempre fui visto dessa forma, dando passes, movimentação, criando e, no final, sempre vou ser cobrado por isso. Eu sou um dos primeiros a me cobrar para evoluir e fazer meu melhor pelo Palmeiras - disse o meia do Palmeiras, em entrevista ao "SporTV".Ele aproveitou para parabenizar o clube pelos 106 anos e reforçou o desejo de fazer história com a camisa palmeirense.

- Eu quero marcar história com a camisa do Palmeiras. Temos três competições pela frente, e eu posso deixar meu nome de vez marcado aqui. Então, quero assumir de fez, estar participando cada vez mais, porque daí eu sei que meu nome vai entrar para a história. Sei que não é fácil. Até parabenizar o Palmeiras por mais um ano de vida. É um prazer fazer parte dessa história, por mais que a minha seja pequena. Espero que eu consiga fazer uma história digna do tamanho deste clube - completou.