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futebol

Lucas Evangelista valoriza momento e ressalta em foco para o Brasileirão: 'Virar a chave'

Meia deu assistência e marcou gol que ajudaram o Massa Bruta a seguir vivo na Sul-Americana
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Publicado em 28 de Maio de 2021 às 18:27

LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2021 às 18:27
Crédito: (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
O Red Bull Bragantino conquistou uma vitória histórica na noite da última terça-feira, e para isso teve fundamental participação do meio-campista Lucas Evangelista. O atleta deu o passe para o primeiro gol da equipe e na reta final do jogo acertou um lindo chute, que ajudou no triunfo por 2 x 1.
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O ótimo resultado diante do Tolima garantiu o time de Bragança Paulista na primeira colocação do grupo na Sul-Americana, e consequentemente a vaga na próxima fase.
O atleta, além de valorizar o gol, comemorou também os três pontos conquistados, fundamentais para a permanência no torneio. Entretanto, não deixou de ressaltar a importância da equipe virar a chave para a estreia no Brasileirão, marcada para o próximo domingo, diante da Chapecoense.
'Foi uma noite mágica, fizemos uma partida de muita entrega, muita luta e conseguimos conquistar nosso objetivo. O grupo todo merecia esse resultado, esse classificação, todos aqui trabalham muito e conseguimos sair vitoriosos nesse duelo. E isso dá muita confiança para a sequência, agora temos que virar a chave e focar no Brasileirão, temos uma estreia difícil. Então agora vai ser foco total para começarmos com o pé direito esse campeonato tão importante 'finalizou

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