Lucas Evangelista valoriza momento e ressalta em foco para o Brasileirão: 'Virar a chave'

Crédito: (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

O Red Bull Bragantino conquistou uma vitória histórica na noite da última terça-feira, e para isso teve fundamental participação do meio-campista Lucas Evangelista. O atleta deu o passe para o primeiro gol da equipe e na reta final do jogo acertou um lindo chute, que ajudou no triunfo por 2 x 1.

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O ótimo resultado diante do Tolima garantiu o time de Bragança Paulista na primeira colocação do grupo na Sul-Americana, e consequentemente a vaga na próxima fase.

O atleta, além de valorizar o gol, comemorou também os três pontos conquistados, fundamentais para a permanência no torneio. Entretanto, não deixou de ressaltar a importância da equipe virar a chave para a estreia no Brasileirão, marcada para o próximo domingo, diante da Chapecoense.