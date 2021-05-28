Lucas Evangelista valoriza momento e ressalta em foco para o Brasileirão: 'Virar a chave'

O Red Bull Bragantino conquistou uma vitória histórica na noite da última terça-feira, e para isso teve fundamental participação do meio-campista Lucas Evangelista. O atleta deu o passe para o primeiro gol da equipe e na reta final do jogo acertou um lindo chute, que ajudou no triunfo por 2 x 1.
+ Brasileirão 2021 na área! Saiba como cada time chega para a competição
O ótimo resultado diante do Tolima garantiu o time de Bragança Paulista na primeira colocação do grupo na Sul-Americana, e consequentemente a vaga na próxima fase.
O atleta, além de valorizar o gol, comemorou também os três pontos conquistados, fundamentais para a permanência no torneio. Entretanto, não deixou de ressaltar a importância da equipe virar a chave para a estreia no Brasileirão, marcada para o próximo domingo, diante da Chapecoense.
'Foi uma noite mágica, fizemos uma partida de muita entrega, muita luta e conseguimos conquistar nosso objetivo. O grupo todo merecia esse resultado, esse classificação, todos aqui trabalham muito e conseguimos sair vitoriosos nesse duelo. E isso dá muita confiança para a sequência, agora temos que virar a chave e focar no Brasileirão, temos uma estreia difícil. Então agora vai ser foco total para começarmos com o pé direito esse campeonato tão importante 'finalizou