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futebol

Lucas Evangelista comemora estreia em vitória do Red Bull Bragantino

O Massa Bruta conquistou o seu primeiro triunfo no Brasileirão ao vencer por 3 a 1 o Fluminense, nesta quarta. Meia, que já jogou no São Paulo, comemorou o resultado
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LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 16:56

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 16:56

Crédito: Ari Ferreira / Red Bull Bragantino
A estreia do meia Lucas Evangelista com a camisa do Red Bull Bragantino na última quarta-feira não poderia ser melhor: três pontos garantidos e a primeira vitória do Massa Bruta no Campeonato Brasileiro.
O jogador, revelado nas categorias de base do São Paulo e emprestado pelo Nantes (FRA), entrou durante a etapa final do triunfo por 2 a 1 do time paulista diante do Fluminense, no Estádio Nabi Abi Chedid.
- Estou muito feliz por ter estreado e ainda por cima ter conseguido a vitória que era muito importante pra nós. Em relação a forma física eu senti um pouco porque fiquei muitos dias sem ter treinado com bola com o time por conta do processo aqui no clube. Fiz vários testes do Covid-19 até ser liberado para treinar com o elenco, então sabíamos que seria normal eu me sentir “abafado” no jogo. Agora estou treinando normal e aos poucos a forma física voltará e isso vai somar ainda mais - projetou o meia.
Diante da vitória, o Red Bull Bragantino somou cinco pontos para chegar na nona colocação da tabela de classificação. No domingo, a equipe do Massa Bruta volta a campo contra o Coritiba, às 16h, novamente em casa, pela 5ª rodada do Brasileirão. Ao receber o atual último colocado, o meia descartou um suposto favoritismo do time de Bragança Paulista.
- Não julgamos por eles estarem na parte de baixo da tabela, até porque sabemos da qualidade deles e de todas as equipes do campeonato. Estamos nos preparando da melhor maneira possível para o jogo e pode ter certeza que pra nós vai ser uma final, assim como foi no último jogo contra o Fluminense. Feliz demais pela vitória e principalmente pelo espírito de equipe de todos - finalizou Lucas.

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