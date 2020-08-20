Lucas Evangelista comemora estreia em vitória do Red Bull Bragantino

Crédito: Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

A estreia do meia Lucas Evangelista com a camisa do Red Bull Bragantino na última quarta-feira não poderia ser melhor: três pontos garantidos e a primeira vitória do Massa Bruta no Campeonato Brasileiro.

O jogador, revelado nas categorias de base do São Paulo e emprestado pelo Nantes (FRA), entrou durante a etapa final do triunfo por 2 a 1 do time paulista diante do Fluminense, no Estádio Nabi Abi Chedid.

- Estou muito feliz por ter estreado e ainda por cima ter conseguido a vitória que era muito importante pra nós. Em relação a forma física eu senti um pouco porque fiquei muitos dias sem ter treinado com bola com o time por conta do processo aqui no clube. Fiz vários testes do Covid-19 até ser liberado para treinar com o elenco, então sabíamos que seria normal eu me sentir “abafado” no jogo. Agora estou treinando normal e aos poucos a forma física voltará e isso vai somar ainda mais - projetou o meia.

Diante da vitória, o Red Bull Bragantino somou cinco pontos para chegar na nona colocação da tabela de classificação. No domingo, a equipe do Massa Bruta volta a campo contra o Coritiba, às 16h, novamente em casa, pela 5ª rodada do Brasileirão. Ao receber o atual último colocado, o meia descartou um suposto favoritismo do time de Bragança Paulista.