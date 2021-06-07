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futebol

Lucas Braga volta a treinar no campo após lesão muscular

Atacante sofreu a lesão no jogo contra o Cianorte na última terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 17:48

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 17:48

Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O atacante Lucas Braga, que sofreu uma lesão de grau 1 na posterior da coxa esquerda após a partida contra o Cianorte, na terça-feira, na vitória por 2 a 0, iniciou na tarde desta segunda-feira (7) o processo de transição no gramado CT Rei Pelé.Na partida de volta, nesta terça-feira (8), o jogador deve ficar novamente de fora. A comissão técnica santista espera que o jogador volte na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no sábado, contra o Juventude. Apesar disso, o atleta não deve ser "forçado" a jogar.
Marcos Guilherme, recém-contratado, vem substituindo o camisa 30 e recebeu elogios do treinador Fernando Diniz após a partida de sábado.O Santos ainda tem no departamento médico os volantes Jobson e Sandry, ambos com lesão no joelho direito.

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