Lucas Braga revela pedido do técnico Fernando Diniz no Santos

Após sofrer lesão muscular no início do mês, Lucas Braga já está totalmente recuperado e vem ajudando a equipe entrando no segundo tempo das partidas. O atacante vê uma disputa sadia por posição no Peixe e revelou um pedido do técnico Fernando Diniz para ser mais polivalente no ataque.- Todo mundo está preparado e atrás do mesmo objetivo, que é o crescimento coletivo. Nosso time tem muita qualidade e isso acaba gerando essa disputa sadia por uma vaga. O professor Diniz conversa bastante comigo e pede para eu aprender a jogar mais em outras posições do ataque, já que eu tinha o costume de atuar mais pela ponta esquerda. Tenho tentado aperfeiçoar isso durante os treinamentos para buscar mais alternativas dentro de campo. Quem tem a ganhar com essas boas opções no ataque é o Santos - concluiu Lucas Braga.

O camisa 30 será titular do duelo contra o Sport nesta quarta-feira, às 20h30, substituindo Marinho, suspenso. Foi diante da equipe pernambucana que o atacante fez sua estreia pelo Santos e ainda deu a assistência para Marinho marcar o gol da vitória por 1 a 0, em agosto de 2020, na Ilha do Retiro.- É um confronto especial para mim, afinal, foi uma estreia. O momento em que realizei meu primeiro sonho com essa camisa foi lá na Ilha do Retiro. Faz mais ou menos 10 meses desse dia e guardo ele com muito carinho. E no segundo turno foi outro momento bem bacana. Pude marcar um gol, mas foi um jogo muito difícil, pois abrimos 2 a 0, eles empataram e só conseguimos ganhar no fim. Se puder repetir o feito amanhã vai ser especial também. É um jogo que tem extrema importância para nós, afinal, podemos dar uma boa arrancada na tabela. Então vamos em busca dessa vitória - afirmou.