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Lucas Braga revela pedido do técnico Fernando Diniz no Santos

Atacante vai voltar ao time titular na partida desta quarta diante do Sport, na Vila Belmiro...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 10:17

LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2021 às 10:17
Crédito: Ivan Storti/SantosFC
Após sofrer lesão muscular no início do mês, Lucas Braga já está totalmente recuperado e vem ajudando a equipe entrando no segundo tempo das partidas. O atacante vê uma disputa sadia por posição no Peixe e revelou um pedido do técnico Fernando Diniz para ser mais polivalente no ataque.- Todo mundo está preparado e atrás do mesmo objetivo, que é o crescimento coletivo. Nosso time tem muita qualidade e isso acaba gerando essa disputa sadia por uma vaga. O professor Diniz conversa bastante comigo e pede para eu aprender a jogar mais em outras posições do ataque, já que eu tinha o costume de atuar mais pela ponta esquerda. Tenho tentado aperfeiçoar isso durante os treinamentos para buscar mais alternativas dentro de campo. Quem tem a ganhar com essas boas opções no ataque é o Santos - concluiu Lucas Braga.
O camisa 30 será titular do duelo contra o Sport nesta quarta-feira, às 20h30, substituindo Marinho, suspenso. Foi diante da equipe pernambucana que o atacante fez sua estreia pelo Santos e ainda deu a assistência para Marinho marcar o gol da vitória por 1 a 0, em agosto de 2020, na Ilha do Retiro.- É um confronto especial para mim, afinal, foi uma estreia. O momento em que realizei meu primeiro sonho com essa camisa foi lá na Ilha do Retiro. Faz mais ou menos 10 meses desse dia e guardo ele com muito carinho. E no segundo turno foi outro momento bem bacana. Pude marcar um gol, mas foi um jogo muito difícil, pois abrimos 2 a 0, eles empataram e só conseguimos ganhar no fim. Se puder repetir o feito amanhã vai ser especial também. É um jogo que tem extrema importância para nós, afinal, podemos dar uma boa arrancada na tabela. Então vamos em busca dessa vitória - afirmou.

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