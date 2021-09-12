Lucas Braga recebe terceiro amarelo e desfalca o Santos contra o Ceará

O atacante Lucas Braga recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 0 a 0 com o Bahia, neste sábado, na Vila Belmiro, e vai desfalcar o Santos na partida do próximo sábado, contra o Ceará, na Arena Castelão.O jogador participou de 17 dos 20 jogos do Peixe no Brasileirão deste ano. Na temporada, Lucas Braga já participou de 42 partidas com a camisa do Santos.
Sem Lucas Braga, o técnico Fábio Carille tem a alternativa de mudar o atacante Marcos Guilherme de lado. Diante do Bahia, o jogador atuou pelo lado direito, mas no começo da sua passagem pelo Santos ele atuou pelo lado esquerdo e teve bom rendimento.O Santos enfrenta o Ceará no próximo sábado, às 21 horas, no Ceará.