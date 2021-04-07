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futebol

Lucas Braga pede pés no chão ao Santos mesmo com vantagem

Peixe venceu o San Lorenzo por 3 a 1 nesta terça e pode perder o jogo de volta, em Brasília, por um gol de diferença. Mesmo assim, atacante adota um discurso cauteloso...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 00:44

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2021 às 00:44
Crédito: AFP
O Santos venceu o San Lorenzo por 3 a 1 na noite desta terça-feira, na Argentina, e ficou bem perto de conquistar uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. O Peixe pode até perder o jogo de volta dia 13, em Brasília, por um gol de diferença.
No entanto, o atacante Lucas Braga, autor do primeiro gol do jogo, adotou um tom de cautela e evitou euforia pelo bom resultado do Peixe.
- Estou muito contente por esse bom passo que a gente deu aqui na competição, mas tem um jogo de volta e temos que manter os pés no chão porque vai ser mais um jogo difícil na volta também - afirmou o jogador.Lucas Braga venceu a disputa com Ângelo por uma vaga na equipe titular diante do San Lorenzo e foi eleito o melhor jogador em campo. Nas próximas partidas, no entanto, ele vai ter a concorrência de Soteldo, que começou no banco de reservas a partida desta terça por ter perdido as duas semanas de treinos em Atibaia.
- Todos aqui estão para ajudar, estão preparados para quando a oportunidade aparecer. Venho trabalhando para ajudar o Santos - afirmou Lucas Braga.

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