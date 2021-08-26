Lucas Braga lamenta jogo ruim do Santos, mas questiona arbitragem em derrota

Crédito: Divulgação / Santos

O Santos foi derrotado na noite desta quarta-feira para o Athletico Paranaense por 1 a 0, na Arena da Baixada, e largou atrás na disputa das quartas de final da Copa do Brasil.Apesar do jogo apático da equipe, o atacante Lucas Braga questionou a decisão da arbitragem em um lance contra o Peixe. Aos 20 minutos da segunda etapa, uma bola foi alçada na área do Athletico e, na sequência, Renato Kayzer abriu o braço e dominou para sair jogando. O juiz mandou o jogo seguir e o VAR não recomendou o árbitro rever o lance.

+ ATUAÇÕES: Felipe Jonatan falha em noite sem brilho e de derrota do Santos- Fomos muito abaixo no primeiro tempo, eles criaram mais que nós. No segundo tempo, melhoramos, e teve o pênalti também. Vi claramente que foi, poderia ter mudado o rumo da partida - disse o atacante santista na saída de campo em entrevista ao canal SporTV.Com o resultado desfavorável, o Peixe precisa vencer por dois gols de diferença no jogo da volta, marcado para o dia 14 de setembro, na Vila Belmiro, para ficar com a vaga. Uma vitória alvinegra por um gol de diferença levará a disputa para os pênaltis. Já o Athletico joga pelo empate para se classificar.