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futebol

Lucas Braga lamenta jogo ruim do Santos, mas questiona arbitragem em derrota

Peixe teve um pênalti claro não assinalado pela arbitragem da partida no segundo tempo...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 21:37

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 21:37
Crédito: Divulgação / Santos
O Santos foi derrotado na noite desta quarta-feira para o Athletico Paranaense por 1 a 0, na Arena da Baixada, e largou atrás na disputa das quartas de final da Copa do Brasil.Apesar do jogo apático da equipe, o atacante Lucas Braga questionou a decisão da arbitragem em um lance contra o Peixe. Aos 20 minutos da segunda etapa, uma bola foi alçada na área do Athletico e, na sequência, Renato Kayzer abriu o braço e dominou para sair jogando. O juiz mandou o jogo seguir e o VAR não recomendou o árbitro rever o lance.
+ ATUAÇÕES: Felipe Jonatan falha em noite sem brilho e de derrota do Santos- Fomos muito abaixo no primeiro tempo, eles criaram mais que nós. No segundo tempo, melhoramos, e teve o pênalti também. Vi claramente que foi, poderia ter mudado o rumo da partida - disse o atacante santista na saída de campo em entrevista ao canal SporTV.Com o resultado desfavorável, o Peixe precisa vencer por dois gols de diferença no jogo da volta, marcado para o dia 14 de setembro, na Vila Belmiro, para ficar com a vaga. Uma vitória alvinegra por um gol de diferença levará a disputa para os pênaltis. Já o Athletico joga pelo empate para se classificar.
Antes do confronto, o Peixe enfrenta o Flamengo (28), na Vila Belmiro, o Cuiabá (04), fora de casa, e o Bahia (11), novamente com mando santista. Todas essas partidas pelo Campeonato Brasileiro.

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