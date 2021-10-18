Lucas Braga lamenta empate do Santos e espera 'virada' com jogos em casa

O Santos saiu de Recife com um empate por 0 a 0 contra o Sport, adversário direto na luta contra o rebaixamento. No momento, a equipe do técnico Fábio Carille vai permanecer essa rodada fora do Z4. O Alvinegro ocupa a 15ª colocação, com 29 pontos. Apesar do ponto conquistado fora de casa, o atacante Lucas Braga não saiu satisfeito. Ainda no primeiro tempo, o jogador teve uma grande chance e acertou a trave do goleiro do Leão. O Santos teve poucas oportunidades de gols na partida.- Ruim (o resultado). A gente buscou o jogo todo a vitória. Criamos oportunidades no primeiro tempo, e nesses jogos precisamos matar o jogo. Tive uma oportunidade que Mailson fez a defesa. Mas temos agora dois jogos em casa, contar com o apoio do nosso torcedor para resultados positivos - disse o santista ao Premiere.