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Lucas Braga lamenta empate do Santos e espera 'virada' com jogos em casa

Santista confia na conquista de seis pontos nas partidas contra América-MG e Fluminense, ambas na Vila Belmiro, para afastar definitivamente a ameaça de queda...
LanceNet

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Publicado em 

17 out 2021 às 22:48

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 22:48

Crédito: Lucas Braga não ficou satisfeito com o ponto conquistado no Recife (Divulgação/Santos
O Santos saiu de Recife com um empate por 0 a 0 contra o Sport, adversário direto na luta contra o rebaixamento. No momento, a equipe do técnico Fábio Carille vai permanecer essa rodada fora do Z4. O Alvinegro ocupa a 15ª colocação, com 29 pontos. Apesar do ponto conquistado fora de casa, o atacante Lucas Braga não saiu satisfeito. Ainda no primeiro tempo, o jogador teve uma grande chance e acertou a trave do goleiro do Leão. O Santos teve poucas oportunidades de gols na partida.- Ruim (o resultado). A gente buscou o jogo todo a vitória. Criamos oportunidades no primeiro tempo, e nesses jogos precisamos matar o jogo. Tive uma oportunidade que Mailson fez a defesa. Mas temos agora dois jogos em casa, contar com o apoio do nosso torcedor para resultados positivos - disse o santista ao Premiere.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Braga se referiu aos dois próximos jogos do Santos pelo Brasileirão. No dia 23, na Vila, às 17 horas, enfrenta o América. O Peixe já abriu venda dos ingressos para o jogo. No dia 27, às 19h, recebe o Fluminense, em partida atrasada da competição nacional.

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