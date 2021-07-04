Lucas Braga lamenta chances perdidas: "Muito frustrante"

A derrota do Santos para o América, na noite deste sábado, frustrou aos torcedores e também aos jogadores do Peixe. Apesar das grandes oportunidades que o time criou para sair na frente contra o mineiros, principalmente na primeira etapa, o Santos esbarrou na boa partida do goleiro Matheus Cavichioli.Durante a partida, o time treinado por Fernando Diniz finalizou 21 vezes, sendo oito no gol. Teve 72% de posse de bola, com 555 passes. Apesar disso, não foi eficiente nas finalizações, diferente do Coelho, que teve apenas oito chances, mas conseguiu marcar duas vezes."Muito frustrante porque nós criamos muito, mantivemos o controle do jogo. Mas pecamos no último terço do campo e sofremos um gol em um contra-ataque, que ao meu ver, foi falta no Marinho", avaliou Lucas Braga, ao Premiere.