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futebol

Lucas Braga lamenta chances perdidas: "Muito frustrante"

Atacante também criticou a arbitragem por não ter visto uma suposta falta em Marinho, na origem do lance que determinou o primeiro gol do América-MG...

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 21:36

LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2021 às 21:36
Crédito: Ivan Storti/SantosFC
A derrota do Santos para o América, na noite deste sábado, frustrou aos torcedores e também aos jogadores do Peixe. Apesar das grandes oportunidades que o time criou para sair na frente contra o mineiros, principalmente na primeira etapa, o Santos esbarrou na boa partida do goleiro Matheus Cavichioli.Durante a partida, o time treinado por Fernando Diniz finalizou 21 vezes, sendo oito no gol. Teve 72% de posse de bola, com 555 passes. Apesar disso, não foi eficiente nas finalizações, diferente do Coelho, que teve apenas oito chances, mas conseguiu marcar duas vezes."Muito frustrante porque nós criamos muito, mantivemos o controle do jogo. Mas pecamos no último terço do campo e sofremos um gol em um contra-ataque, que ao meu ver, foi falta no Marinho", avaliou Lucas Braga, ao Premiere.
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O Santos volta a campo já na próxima terça-feira. Às 19h30, recebe o Athletico na Vila Belmiro, pela 10ª rodada do Brasileirão. Desfalques confirmados são o lateral Pará e o técnico Fernando Diniz, que estão suspensos por três cartões amarelo. Kaio Jorge, poupado por desgaste, pode voltar ao time.

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