Lucas Braga festeja tropeços de rivais e joga responsabilidade para o Santos

O Santos aproveitou a semana livre de jogos para trabalhar forte e ajustar alguns aspectos técnicos. Mas mesmo sem entrar em campo o elenco de jogadores comemorou gols, secando adversários que lutam por uma na próxima Copa Libertadores.A última rodada do Brasileirão acabou sendo boa para o Peixe, principalmente pelo empate entre Corinthians e Athletico Paranaense, dois rivais diretos nessa briga. O atacante Lucas Braga confessou ter gostado do resultado, mas lembrou que a equipe precisa agora fazer a sua parte.“Eu procuro acompanhar bastante futebol quando nós temos um tempo livre. Estava acompanhando esse jogo sim, principalmente quando estava 3 a 2, e torci pelo empate. Foi o resultado que nos ajuda um pouco para a sequência do campeonato. Mas isso não vai adiantar de nada se nós não fizermos nossa parte contra o Coritiba. Precisamos dessa vitória para seguirmos inteiros na luta pela vaga na Libertadores”, afirmou o camisa 30.Apesar do próximo adversário fazer uma campanha ruim no Brasileirão e estar muito perto de ser rebaixado, Lucas Braga prevê um jogo difícil na Vila. Por isso ele pede a equipe do Peixe focada o tempo todo.