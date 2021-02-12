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futebol

Lucas Braga festeja tropeços de rivais e joga responsabilidade para o Santos

Atacante secou Corinthians e Athletico Paranaense pelo empate na quarta-feira, mas diz que nada terá adiantado o resultado positivo para o Peixe se a equipe não fizer a parte dela...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 19:18

LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2021 às 19:18
Crédito: Reprodução
O Santos aproveitou a semana livre de jogos para trabalhar forte e ajustar alguns aspectos técnicos. Mas mesmo sem entrar em campo o elenco de jogadores comemorou gols, secando adversários que lutam por uma na próxima Copa Libertadores.A última rodada do Brasileirão acabou sendo boa para o Peixe, principalmente pelo empate entre Corinthians e Athletico Paranaense, dois rivais diretos nessa briga. O atacante Lucas Braga confessou ter gostado do resultado, mas lembrou que a equipe precisa agora fazer a sua parte.“Eu procuro acompanhar bastante futebol quando nós temos um tempo livre. Estava acompanhando esse jogo sim, principalmente quando estava 3 a 2, e torci pelo empate. Foi o resultado que nos ajuda um pouco para a sequência do campeonato. Mas isso não vai adiantar de nada se nós não fizermos nossa parte contra o Coritiba. Precisamos dessa vitória para seguirmos inteiros na luta pela vaga na Libertadores”, afirmou o camisa 30.Apesar do próximo adversário fazer uma campanha ruim no Brasileirão e estar muito perto de ser rebaixado, Lucas Braga prevê um jogo difícil na Vila. Por isso ele pede a equipe do Peixe focada o tempo todo.
“Os objetivos são diferentes, mas as duas equipes vão dar a vida em campo. Então a gente já calcula que será um jogo bem difícil, pois eles também vão partir para cima. Temos uma sequência três jogos em casa e precisamos começar com o pé direito para ir em busca dessa classificação”, concluiu o atacante santista.
Santos e Coritiba se enfrentam neste sábado, às 19h, na Vila Belmiro. O Peixe se vencer os quatro compromissos que têm no Brasileiro (três em casa) garantirá vaga na próxima Copa Libertadores da América.

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