Lucas Braga fala em "superação" após vitória contra o Libertad

O Santos venceu o Libertad por 2 a 1 nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, na partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Apesar do gol que sofreu em casa, o Peixe pode considerar esse um grande resultado, pois o time jogou quase toda a segunda etapa com um homem a menos - Kaiky foi expulso antes do 15 minutos -, e o gol da vitória saiu já nos acréscimos.A partida já caminhava para o empate quando Lucas Braga arrancou pela esquerda e cruzou rasteiro para a bola morrer nas redes do goleiro Martín Silva. O passe tinha como destino o companheiro Marcos Guilherme, mas esse furou a bola e o defensor Barboza acabou jogando contra o seu próprio patrimônio.Após o apito do árbitro, Lucas Braga concedeu entrevista para a Conmebol TV e comemorou o resultado."É superação. Não deixamos de lutar, mesmo com um a menos. Fomos coroados com o gol. O nosso objetivo era poder vencer em casa, abrir vantagem para o jogo de fora, então fizemos um bom papel".