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futebol

Lucas Braga fala em "superação" após vitória contra o Libertad

Atacante fez a jogada nos acréscimos que resultou no gol da vitória do Peixe...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 00:14

LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2021 às 00:14
Crédito: Miguel Schincariol / POOL / AFP
O Santos venceu o Libertad por 2 a 1 nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, na partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Apesar do gol que sofreu em casa, o Peixe pode considerar esse um grande resultado, pois o time jogou quase toda a segunda etapa com um homem a menos - Kaiky foi expulso antes do 15 minutos -, e o gol da vitória saiu já nos acréscimos.A partida já caminhava para o empate quando Lucas Braga arrancou pela esquerda e cruzou rasteiro para a bola morrer nas redes do goleiro Martín Silva. O passe tinha como destino o companheiro Marcos Guilherme, mas esse furou a bola e o defensor Barboza acabou jogando contra o seu próprio patrimônio.Após o apito do árbitro, Lucas Braga concedeu entrevista para a Conmebol TV e comemorou o resultado."É superação. Não deixamos de lutar, mesmo com um a menos. Fomos coroados com o gol. O nosso objetivo era poder vencer em casa, abrir vantagem para o jogo de fora, então fizemos um bom papel".
Com o resultado, o Santos joga pelo empate na partida de volta na próxima quinta-feira, no Paraguai, para conseguir a classificação para as semifinais da competição. Uma derrota por um gol de diferença desde que faça ao menos dois gols também classifica o Peixe, uma vez que o gol fora de casa tem peso. Derrota por 2 a 1 leva a decisão para os pênaltis. O Libertad precisa vencer por 1 a 0 ou por dois gols de diferença, no mínimo, para ficar com a vaga.

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