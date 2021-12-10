Lucas Braga fala em ano difícil mas acredita em um 2022 melhor na Vila

O Santos empatou na noite desta quinta-feira em 1 a 1 com o Cuiabá na Vila. Com o resultado, a equipe terminou o Brasileirão na 10ª colocação, com 50 pontos.No final do jogo, Lucas Braga, em entrevista ao canal Première, analisou a temporada do Peixe. A equipe brigou no Paulistão até o última rodada para não cair no estadual. No Campeonato Brasileiro, a situação complicada se repetiu e o time só foi se livrar do perigo do rebaixamento na penúltima rodada.- Cobrança (da torcida) é com razão. Nós tivemos um ano muito difícil, desde o Campeonato Paulista. O Santos, pela grandeza que tem, nunca poderia estar brigando por rebaixamento em duas competições. Mas tenho certeza que ano que vem será melhor. Ressaltar o apoio da torcida, que foi fundamental para sairmos dessa situação e que ano que vem as coisas possam melhorar.Lucas Braga foi o autor do gol do Peixe contra o Cuiabá. O tento foi assinalado no segundo tempo, após ele pegar a sobra de um chute de Marinho.