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futebol

Lucas Braga fala em ano difícil mas acredita em um 2022 melhor na Vila

Peixe quase foi rebaixado no Campeonato Paulista e no Brasileirão. Contra o Cuiabá, torcida protestou na Vila com faixas pedindo mudanças para a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 00:30

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 00:30

O Santos empatou na noite desta quinta-feira em 1 a 1 com o Cuiabá na Vila. Com o resultado, a equipe terminou o Brasileirão na 10ª colocação, com 50 pontos.No final do jogo, Lucas Braga, em entrevista ao canal Première, analisou a temporada do Peixe. A equipe brigou no Paulistão até o última rodada para não cair no estadual. No Campeonato Brasileiro, a situação complicada se repetiu e o time só foi se livrar do perigo do rebaixamento na penúltima rodada.- Cobrança (da torcida) é com razão. Nós tivemos um ano muito difícil, desde o Campeonato Paulista. O Santos, pela grandeza que tem, nunca poderia estar brigando por rebaixamento em duas competições. Mas tenho certeza que ano que vem será melhor. Ressaltar o apoio da torcida, que foi fundamental para sairmos dessa situação e que ano que vem as coisas possam melhorar.Lucas Braga foi o autor do gol do Peixe contra o Cuiabá. O tento foi assinalado no segundo tempo, após ele pegar a sobra de um chute de Marinho.
Para o atacante, faltou o time ser mais agressivo para conquistar a vitória na despedida do Brasileirão, jogo que a torcida alvinegra lotou a Vila.
- Hoje faltou persistir mais. Acho que no primeiro tempo não fomos tão agressivos como no segundo. Criamos poucas chances no primeiro tempo, mas fizemos um bom segundo tempo e acho que até merecíamos sair com a vitória - finalizou Lucas Braga, que terminou a temporada como um dos poucos destaques da equipe no ano de 2021.
Crédito: LucasBragafoiumdospoucosdestaquesdoPeixenoano(Foto:CARLACARNIEL/POOL/AFP

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