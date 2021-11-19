Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lucas Braga deve reforçar o Santos no clássico contra o Corinthians

Atacante está recuperado de uma lesão muscular e deve voltar ao time no domingo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 nov 2021 às 10:30

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 10:30

O atacante Lucas Braga deve ser a principal novidade na equipe do Santos no clássico contra o Corinthians, domingo, às 16h, na Neo Química Arena. O jogador está recuperado de um incômodo na coxa e participou normalmente do treino com o restante do grupo nesta quinta-feira (18).O jogador, inclusive, participou de um encontro com santistas de forma virtual chamado Space Santos, no Twitter. Questionado pelos oradores sobre a possibilidade de escalá-lo no cartola, plataforma de jogos, Braga brincou: "Pode, pode, eu vou jogar”.A volta do camisa 30 pode ser o substituto de Marinho, que ainda não tem presença certa no clássico. O atacante passou por exames de imagem nesta quinta-feira (18) após ser substituído na vitória contra a Chapecoense por 2 a 0, na Vila Belmiro. Não foi contatado nenhuma lesão no posterior da coxa do camisa 11, porém o atleta segue com desconforto na região e é dúvida.
Crédito: LucasBragadevereforçaroSantosnoclássicocontraoCorinthians(Foto:CARLACARNIEL/POOL/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Cuscuz de tapioca com coco: confira receita fácil e rápida de fazer
Imagem de destaque
Motor em Pauta #2: entenda o aquecimento do mercado de carros usados e o potencial dos híbridos leves

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados