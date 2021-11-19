Lucas Braga deve reforçar o Santos no clássico contra o Corinthians

O atacante Lucas Braga deve ser a principal novidade na equipe do Santos no clássico contra o Corinthians, domingo, às 16h, na Neo Química Arena. O jogador está recuperado de um incômodo na coxa e participou normalmente do treino com o restante do grupo nesta quinta-feira (18).O jogador, inclusive, participou de um encontro com santistas de forma virtual chamado Space Santos, no Twitter. Questionado pelos oradores sobre a possibilidade de escalá-lo no cartola, plataforma de jogos, Braga brincou: "Pode, pode, eu vou jogar”.A volta do camisa 30 pode ser o substituto de Marinho, que ainda não tem presença certa no clássico. O atacante passou por exames de imagem nesta quinta-feira (18) após ser substituído na vitória contra a Chapecoense por 2 a 0, na Vila Belmiro. Não foi contatado nenhuma lesão no posterior da coxa do camisa 11, porém o atleta segue com desconforto na região e é dúvida.