Lucas Barrios relembra passagem pelo Palmeiras e título em 2015: 'Melhor jogo pelo clube'

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O atacante Lucas Barrios foi o grande presente da Crefisa para o Palmeiras em 2015. O atacante, que trilhou uma vitoriosa carreira na Europa, chegou ao Verdão para comandar o ataque que contava com Gabriel Jesus e Dudu durante a reconstrução do clube.

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Em entrevista exclusiva ao LANCE!/NOSSO PALESTRA, o centroavante relembrou sua chegada ao Maior Campeão Nacional e elogiou o tempo em que vestiu as cores verde e branco.

- A grande expectativa na contratação nunca foi problema. Pelo contrário, fui feliz no Palmeiras e foi uma experiência linda.

Veja a tabela completa do BrasileirãoBarrios foi nome fundamental na conquista da Copa do Brasil de 2015. Na semifinal diante do Fluminense, por exemplo, o atacante anotou dois gols no Allianz Parque. Já na final, deu um importante passe para o primeiro tento de Dudu.

Ao L!/NP, o atleta relembrou esses momentos, celebrando as boas atuações nas fases agudas do torneio.

- Gosto sempre de fazer o pivô para que os meus companheiros possam converter, é algo que sempre faço para ajudar a equipe e naquele dia serviu para o Robinho dar a assistência para o Dudu no 1 a 0. Na semifinal, foi legal porque estávamos com nosso torcida e sentíamos que iríamos ser campeões. Essa final foi o melhor jogo que fiz pelo Palmeiras.

O centroavante também falou sobre o ano de 2016, quando perdeu espaço para Gabriel Jesus, que foi adaptado como referência no ataque do Verdão.

- Não participei muito do Brasileirão de 2016 porque naquele momento o treinador decidiu colocar o Gabriel Jesus de 9, mas é sempre importante entrar e ajudar a equipe. Soubemos lidar bem com a pressão de ter tantos times bons atrás de nós, por isso fomos campeões.

Em 2017, Barrios rescindiu seu contrato com o Palmeiras de forma amigável e, em seguida, assinou com o Grêmio, onde foi campeão da Libertadores no mesmo ano.

- Foi uma saída tranquila, precisava de continuidade e encerramos o contrato amigavelmente. Tive a sorte de ser campeão com a Grêmio no ano seguinte. Sempre serei grato ao Palmeiras por tudo o que vivemos no clube. Tenho muitos amigos lá.

Por fim, o atacante, atualmente no Defensa y Justicia, falou sobre os confrontos recentes do clube com o Maior Campeão Nacional. Os times se enfrentaram na Recopa Sul-Americana, com desfecho positivo para os argentinos.

- O Defensa y Justicia é uma equipe que vem crescendo há muitos anos e ultimamente conquistamos duas taças internacionais. A Recopa foi muito importante, porque é mais um grande título que o clube conquistou e ainda contra um clube tão grande como o Palmeiras.

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