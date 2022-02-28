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Lucas Barbosa comemora primeiro gol pelo profissional do Santos

Garoto marcou no empate em 2 a 2 com o Novorizontino neste domingo...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 14:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 14:26
O meia Lucas Barbosa teve uma noite especial pelo Santos apesar do empate em 2 a 2 com o Novorizontino, na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Destaque no vice-campeonato do Peixe na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Lucas entrou aos 26 minutos do segundo tempo enquanto a partida estava empatada em 1 a 1 e precisou de 2 minutos para marcar o segundo gol santista, seu primeiro pelo profissional.- Feliz por marcar meu primeiro gol como profissional do Santos. Falei na entrevista e repito aqui, trocaria a emoção desse gol pela vitória da equipe. Entrega nunca vai faltar! Vamos seguir trabalhando pois é só assim que as coisas vão melhorar - comemorou o meia no Instagram.
Natural de Bebedouro, no interior de São Paulo, o atleta teve passagens pela base da Inter de Bebedouro, São Paulo e Grêmio, antes de chegar ao Novorizontino, onde se destacou no time semifinalista do Campeonato Paulista Sub-17 (2018), dando 23 assistências em 20 partidas. No início de 2019, chegou a defender o Golden State (Estados Unidos), na Dallas Cup Sub-19, onde foi artilheiro, com sete gols.Lucas Barbosa chegou ao Peixe por empréstimo em setembro de 2019 e, a princípio, o clube não queria manter o jogador por não ter o perfil do clube. Seu empresário chegou a convencer cada um que Lucas deveria atuar no Santos e um ano depois a diretoria exerceu o direito de compra do meia.
O meia participou das quatro partidas do Santos na Copa São Paulo de Juniores 2020, trabalhou pelo Sub-23 e chamou a atenção do técnico Ariel Holan. Lucas fez sua estreia pela equipe principal na disputa do Paulistão em 2021. Desde então vinha sendo um dos jogadores mais importantes no Sub-20 desde o ano passado.
Peça chave da Copinha, o meia foi promovido ao profissional e chegou a dar assistência para o Santos na primeira fase da Copa do Brasil. Em 2022, o jogador soma quatro jogos do Santos com um gol e uma assistência. Aos 20 anos, o jogador tem contrato com o Santos até 31 de agosto de 2025.
Crédito: JogadoresdoSantoscomemoramgoldeLucasBarbosacontraoNovorizontino(Divulgação/SantosFC

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