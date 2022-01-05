Lucas Barbosa comemora o primeiro gol do Santos na Copinha

O Santos venceu o Operário-PR por 2 a 1 de virada, na Fonte Luminosa, na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior na noite de segunda-feira. O meia Lucas Barbosa marcou o primeiro gol do Peixe na competição, que empatou o jogo diante da equipe paranaense. Titular sob o comando de Elder Campos, o jogador comemorou o gol marcado e quer somar mais vitórias.- Toda vez que eu faço um gol com essa camisa é um sentimento inexplicável. O apoio da nossa torcida foi essencial para que esse gol saísse. Só tenho a agradecer por todo apoio que nos deram - comemora Lucas Barbosa.

- Estrear com vitória é sempre importante para a confiança do grupo e conseguir virar para cima da boa equipe do Operário mostra a nossa força. Vamos seguir melhorando para jogar bem e vencer os jogos. Esses três pontos são muito importantes, e a maneira com que foram conquistados mais ainda. Isso mostra a força e garra da nossa equipe. Vamos seguir trabalhando por mais - completou o meia.O Santos está no Grupo 8 ao lado de Ferroviária, Operário-PR e Rondoniense. A sede da equipe é a cidade de Araraquara. A competição tem 128 clubes, divididos em 32 grupos de quatro cada. Os dois primeiros de cada chave avançam para a segunda fase. A partir de então, os duelos serão eliminatórios. A final será no dia 25 de janeiro.