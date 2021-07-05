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futebol

Lucão quer boa sequencia no Guarani e sabe que o elenco tem trabalhado para isso

Atacante diz que está motivado com o restante do ano no clube de Campinas...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 16:41

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 16:41
Crédito: Divulgação / Guarani
Um dos principais nomes do Guarani, o atacante Lucão, pediu intensidade máxima da equipe nas próximas partidas da temporada. De acordo com o jogador, a meta de todos no grupo é melhorar o desempenho em campo em 2021 para crescer na tabela de classificação da Série B.- O grupo tem se dedicado muito para crescer de produção e para melhorar o desempenho em campo na temporada. Estamos trabalhando para que o grupo faça uma boa sequência na Série B para crescer na tabela de classificação.
O jogador falou sobre sua expectativa para o segundo semestre com o clube.Estou motivado para esse segundo semestre e buscando evoluir ainda mais com a camisa do Guarani. Quero que os próximos meses sejam de bons resultados para todos nós - completou o atacante do Bugre.

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