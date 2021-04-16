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Lucão fala sobre Vanderlei, novo reforço do Vasco: 'Vejo como um aprendizado a chegada dele'

Um dos destaques do Gigante da Colina na vitória sobre o Flamengo, arqueiro destacou a chegada de um jogador experiente para a posição e que aprenderá muito ao lado dele...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 16:01

LanceNet

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Publicado em 

16 abr 2021 às 16:01
Crédito: Lucão foi um dos destaques do Vasco na vitória sobre o Flamengo, no Maracanã (Rafael Ribeiro/Vasco
Um dos destaques do Vasco na vitória contra Flamengo por 3 a 1, o goleiro Lucão falou sobre o novo reforço do clube, o arqueiro Vanderlei, ex-Grêmio, com passagens por Santos e Coritiba. Em entrevista na saída de campo, depois do triunfo sobre o rival, o jovem destacou a experiência do atleta, de 37 anos, e que irá aprender muito com a sua chegada ao Cruz-Maltino.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca
- Acredito que tudo é um trabalho, comecei aqui no Vasco bem novo, era um sonho chegar no profissional, Entendo chegar um goleiro mais experiente. Esse ano tinha o Fernando, tá chegando o Vanderlei, e eu vejo como uma aprendizado a chegada dele - disse o jovem goleiro vascaíno.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
O Cruz-Maltino não vencia o maior rival desde o dia 24 de abril de 2016, e conquistou um importante triunfo para a sequência da temporada. Com um time em construção, o técnico Marcelo Cabo segue invicto desde que assumiu e o time foi letal na partida, marcando três gols.
> A vocação do gol! Roberto Dinamite completou 67 anos. Relembre os maiores feitos do craque com a camisa do Vasco
O Vasco volta a campo no próximo domingo diante do Boavista, em Bacaxá, às 18h30, pela penúltima rodada da Taça Guanabara. Os comandados de Marcelo Cabo necessitam vencer os dois jogos que restam e torcer por tropeços de Fluminense ou Portuguesa.

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