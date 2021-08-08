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Lucão e Ricardo Graça voltam ao Rio nesta segunda-feira, mas estão fora de Vasco x Vila Nova

Goleiro e zagueiro do cruz-maltino, campeões olímpicos, terão a data de reapresentação divulgada após o jogo válido pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2021 às 16:06

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 16:06

Crédito: Reprodução/Instagram/Ricardo Graça
Passada a Olimpíada de Tóquio, o Vasco terá os retornos de Lucão e Ricardo Graça, mas não para o próximo jogo. A dupla chega ao Rio nesta segunda-feira, mas não será relacionada para o jogo contra o Vila Nova, nesta terça. Confira a nota do Cruz-Maltino, que parabenizou também os outros campeões olímpicos revelados em São Januário."Medalhistas de ouro com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o goleiro Lucão e o zagueiro Ricardo Graça desembarcam no Brasil nesta segunda-feira (09/08), porém não serão relacionados pela comissão técnica para a partida contra o Vila Nova (GO), que acontecerá na próxima terça (10), às 21h30, no Estádio de São Januário. A data de reapresentação dos dois atletas será divulgada após o compromisso diante dos goianos.
O Gigante da Colina aproveita a oportunidade para parabenizar e reafirmar seu orgulho com a presença de dois integrantes do elenco no grupo canarinho que conquistou o Bicampeonato Olímpico. Lucão e Ricardo, assim como Douglas Luiz e Paulinho, duas crias que já ganharam o mundo, são frutos da Fábrica de Craques de São Januário que se reinventa a cada geração e mantém viva a raiz do clube com a mais bonita história do futebol."
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Além de Lucão e Ricardo Graça, o Vasco tem como desfalque certo também o centroavante Germán Cano, suspenso. No último jogo, Riquelme, Michel e Bruno Gomes estavam no departamento médico. É provável que continuem por lá, por enquanto.

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