Lucão e Ricardo Graça voltam ao Rio nesta segunda-feira, mas estão fora de Vasco x Vila Nova

Passada a Olimpíada de Tóquio, o Vasco terá os retornos de Lucão e Ricardo Graça, mas não para o próximo jogo. A dupla chega ao Rio nesta segunda-feira, mas não será relacionada para o jogo contra o Vila Nova, nesta terça. Confira a nota do Cruz-Maltino, que parabenizou também os outros campeões olímpicos revelados em São Januário."Medalhistas de ouro com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o goleiro Lucão e o zagueiro Ricardo Graça desembarcam no Brasil nesta segunda-feira (09/08), porém não serão relacionados pela comissão técnica para a partida contra o Vila Nova (GO), que acontecerá na próxima terça (10), às 21h30, no Estádio de São Januário. A data de reapresentação dos dois atletas será divulgada após o compromisso diante dos goianos.