Lucão e Ricardo Graça voltam ao Rio nesta segunda-feira, mas estão fora de Vasco x Vila Nova

Passada a Olimpíada de Tóquio, o Vasco terá os retornos de Lucão e Ricardo Graça, mas não para o próximo jogo. A dupla chega ao Rio nesta segunda-feira, mas não será relacionada para o jogo contra o Vila Nova, nesta terça. Confira a nota do Cruz-Maltino, que parabenizou também os outros campeões olímpicos revelados em São Januário."Medalhistas de ouro com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o goleiro Lucão e o zagueiro Ricardo Graça desembarcam no Brasil nesta segunda-feira (09/08), porém não serão relacionados pela comissão técnica para a partida contra o Vila Nova (GO), que acontecerá na próxima terça (10), às 21h30, no Estádio de São Januário. A data de reapresentação dos dois atletas será divulgada após o compromisso diante dos goianos.
O Gigante da Colina aproveita a oportunidade para parabenizar e reafirmar seu orgulho com a presença de dois integrantes do elenco no grupo canarinho que conquistou o Bicampeonato Olímpico. Lucão e Ricardo, assim como Douglas Luiz e Paulinho, duas crias que já ganharam o mundo, são frutos da Fábrica de Craques de São Januário que se reinventa a cada geração e mantém viva a raiz do clube com a mais bonita história do futebol."
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Além de Lucão e Ricardo Graça, o Vasco tem como desfalque certo também o centroavante Germán Cano, suspenso. No último jogo, Riquelme, Michel e Bruno Gomes estavam no departamento médico. É provável que continuem por lá, por enquanto.