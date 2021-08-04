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futebol

Luana vibra após ser anunciada no Bahia: 'Feliz em poder defender essa camisa'

Atleta exaltou estrutura aprimorada do clube como ponto importante na sua decisão de reforçar o Esquadrão...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 14:02

LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2021 às 14:02
Crédito: Meio-campista tem apenas 22 anos de idade (Arquivo Pessoal
A meio campista Luana Rodrigues, nessa semana, se tornou o mais novo reforço da equipe feminina do Bahia para a temporada. Apesar de ter apenas 22 anos de idade, Luana tem relativa rodagem no futebol nacional onde já passou por Napoli-SC, Avaí/Kindermann, Iranduba, Leoas da Serra e Coritiba.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTendo como o Napoli o clube de maior expressão até então em sua carreira no cenário feminino, a jogadora conquistou pelo time catarinense o acesso a elite nacional e, também, o título da Série A2 além de disputar a elite nacional com as cores da equipe radicada no município de Caçador:
- Defender o Napoli foi uma oportunidade ímpar na minha vida, lá eu pude conquistar o acesso e um dos títulos mais importantes do clube e, também, da minha carreira. Mas agora o foco é fazer o melhor e elevar ainda mais o nome do Bahia.
Na análise feita por Luana, a mudança de ares é vista com bons olhos, entendendo que a estrutura aperfeiçoada pelo Esquadrão nos últimos anos poderá lhe ajudar bastante no seu desenvolvimento:
- Acredito que estava na hora de me testar em outro ambiente e vejo no Bahia uma boa oportunidade. No tricolor, poderei trabalhar para me desenvolver e, quem sabe, levar o clube novamente a elite nacional. O Bahia é uma equipe grande e eu estou muito feliz em poder defender essa camisa. Teremos pela frente o estadual e a Copa do Nordeste que são bons testes para entrarmos com tudo na próxima temporada.

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