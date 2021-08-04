Luana vibra após ser anunciada no Bahia: 'Feliz em poder defender essa camisa'

Crédito: Meio-campista tem apenas 22 anos de idade (Arquivo Pessoal

A meio campista Luana Rodrigues, nessa semana, se tornou o mais novo reforço da equipe feminina do Bahia para a temporada. Apesar de ter apenas 22 anos de idade, Luana tem relativa rodagem no futebol nacional onde já passou por Napoli-SC, Avaí/Kindermann, Iranduba, Leoas da Serra e Coritiba.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTendo como o Napoli o clube de maior expressão até então em sua carreira no cenário feminino, a jogadora conquistou pelo time catarinense o acesso a elite nacional e, também, o título da Série A2 além de disputar a elite nacional com as cores da equipe radicada no município de Caçador:

- Defender o Napoli foi uma oportunidade ímpar na minha vida, lá eu pude conquistar o acesso e um dos títulos mais importantes do clube e, também, da minha carreira. Mas agora o foco é fazer o melhor e elevar ainda mais o nome do Bahia.

Na análise feita por Luana, a mudança de ares é vista com bons olhos, entendendo que a estrutura aperfeiçoada pelo Esquadrão nos últimos anos poderá lhe ajudar bastante no seu desenvolvimento: