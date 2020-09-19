Luan volta aos treinos e pode ser novidade no Corinthians para quarta

Crédito: Luan foi a novidade do Corinthians no treino da manhã deste sábado (Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O técnico Dyego Coelho ganhou um reforço para o jogo da próxima quarta-feira, contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. O meia-atacante Luan voltou aos treinos no CT Joaquim Grava e pode pintar no duelo contra a equipe pernambucana. O atacante Boselli avançou em sua recuperação e é outro que está próximo de retornar à normalidade no Timão.

Principal contratação do Corinthians no início da temporada, Luan está recuperado de um estiramento na coxa direita que o tirou dos últimos quatro jogos da temporada. O jogador ficou em tratamento com o departamento médico do Alvinegro e está recuperado do problema. Na manhã deste sábado, o jogador foi a grande novidade no treinamento do Timão. Com isso, o técnico Dyego Coelho pode colocar em campo um time com Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Xavier, Roni, Otero, Mateus Vital (Luan) e Ramiro (Everaldo); Jô.