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futebol

Luan volta aos treinos e pode ser novidade no Corinthians para quarta

Meia ficou fora dos últimos jogos do Timão por conta de um estiramento na coxa direita. Na manhã deste sábado, o camisa 7 trabalhou sem restrições no CT Joaquim Grava...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 14:02

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2020 às 14:02
Crédito: Luan foi a novidade do Corinthians no treino da manhã deste sábado (Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O técnico Dyego Coelho ganhou um reforço para o jogo da próxima quarta-feira, contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. O meia-atacante Luan voltou aos treinos no CT Joaquim Grava e pode pintar no duelo contra a equipe pernambucana. O atacante Boselli avançou em sua recuperação e é outro que está próximo de retornar à normalidade no Timão.
Principal contratação do Corinthians no início da temporada, Luan está recuperado de um estiramento na coxa direita que o tirou dos últimos quatro jogos da temporada. O jogador ficou em tratamento com o departamento médico do Alvinegro e está recuperado do problema. Na manhã deste sábado, o jogador foi a grande novidade no treinamento do Timão. Com isso, o técnico Dyego Coelho pode colocar em campo um time com Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Xavier, Roni, Otero, Mateus Vital (Luan) e Ramiro (Everaldo); Jô.
O atacante Mauro Boselli segue em recuperação da cirurgia no osso da face e, aos poucos, vai sendo reintegrado ao elenco. Neste sábado, de acordo com as informações divulgadas pelo Corinthians, o argentino trabalhou no campo sob a supervisão dos fisioterapeutas.

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