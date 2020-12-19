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Luan volta a treinar no Corinthians e Cafú testa positivo para Covid-19

Meia havia sido liberado do treino da última sexta-feira por conta da morte de um amigo. Já o atacante está assintomático e foi logo afastado do elenco para iniciar a quarentena...

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 12:38

LanceNet

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Publicado em 

19 dez 2020 às 12:38
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians treinou na manhã deste sábado pela penúltima vez antes de enfrentar o Goiás, na próxima segunda-feira, às 20h, na Neo Química Arena, pela 26ª rodada do Brasileirão-2020. As novidades do dia foram o retorno de Luan, ausente do treino da última sexta, e o diagnóstico positivo de Jonathan Cafú para Covid-19, que só voltará aos treinamentos no ano que vem.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Oito anos do título Mundial do Corinthians: saiba onde estão os jogadores
A ausência do meia no treino anterior se deu por conta da trágica morte de um grande amigo, que foi assassinado a tiros em São José do Rio Preto. O camisa 7 foi liberado das atividades, inclusive a deste sábado, para ir ao sepultamento e prestar condolências aos familiares do rapaz a quem considerava como um irmão. No entanto, ele já retornou aos treinos e irá para o jogo de segunda.
Quem está fora da lista de relacionados para pegar o Goiás é Jonathan Cafú, que testou positivo para Covid-19 na tarde da última sexta-feira e já foi imediatamente afastado do grupo para iniciar a quarentena. O atacante está assintomático e só deve retorna aos treinamentos em 2021. Contra o Fortaleza e contra o São Paulo, ele não chegou nem a ficar no banco de reservas.Outro que tem ausência confirmada para segunda-feira é Cantillo, que já está em tratamento para uma lesão na coxa direita. O colombiano também só deverá voltar a jogar em 2021, já que o prazo de recuperação estimado é apenas para o fim do mês. Xavier, Camacho e Roni brigam por essa vaga no meio-campo. Enquanto isso, Jô fica à disposição após cumprir suspensão.
Um provável Corinthians para enfrentar o Goiás é: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Xavier (Camacho ou Roni); Ramiro, Cazares e Otero; Jô. Léo Natel ainda pode pintar como surpresa no ataque.
Neste domingo, também na parte da manhã, o Timão faz o último treino de preparação para o compromisso contra o Esmeraldino, quando Vagner Mancini deve fazer os ajustes finais para definir a escalação. A partida está marcada para acontecer às 20h, nesta segunda-feira, na Neo Química Arena. Atualmente, o Alvinegro ocupa a décima posição na tabela com 33 pontos.

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