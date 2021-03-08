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Luan volta a ganhar chance no Corinthians e agrada Mancini: 'Quis a bola o tempo inteiro'

Treinador corintiano acredita que dando oportunidades ao camisa 7 ele poderá resgatar o bom futebol...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 11:00
A vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, neste domingo (7), pela terceira rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, marcou o retorno de Luan ao time titular, algo que agradou o técnico Vagner Mancini.
Luan não iniciava uma partida como titular desde o dia 2 de dezembro, no empate em 0 a 0 contra o Fortaleza, no Castelão, pela 24ª rodada do Brasileirão, desde então não foi relacionado apenas em três oportunidades, entrou no decorrer de cinco partidas e em sete não saiu da reserva.
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Participação contra a Ponte
Mancini viu o camisa 7 participativo contra no triunfo contra a Macaca, principalmente antes da chuva torrencial que caiu na Arena e prejudicou bastante o gramado durante o segundo tempo.
- Eu acho que a atuação do Luan foi boa. Participou do jogo, quis a bola o tempo inteiro, e isso é importante quando você quer dar oportunidade a um jogador que esteja disposto a fazer as coisas, e vi essa disposição dele. Foi bem no primeiro tempo, caiu no segundo talvez pela condição do gramado, porque ele é um condutor de bola, quando o campo ficou pesado ele participou menos do jogo, porque não é um jogador de choque, bola aérea - pontuou o treinador.
Contra a Ponte Preta, Luan acertou 33 passes, um aproveitamento de 82,5%, sendo que dois criou situações claras de gol, finalizou duas vezes, uma em direção ao gol e outra pra fora.

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