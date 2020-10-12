Luan tem lesão confirmada e desfalca o Palmeiras por até um mês

Em exames realizados no dia seguinte ao jogo, a gravidade desta foi constatada e, com isso, o defensor não entrará em campo nos confrontos contra o Coritiba e contra o Fortaleza. Ele deve ficar fora ainda do confronto diante do Tigre, pela Libertadores dia 21 de outubro.A lesão de Luan, somada à presença de Gómez na seleção paraguaia e à recente venda de Vitor Hugo, obriga o treinador Vanderlei Luxemburgo a utilizar atletas que ainda não atuaram em partidas oficiais no ano de 2020. Com isso, as opções no elenco para compor a zaga ao lado de Felipe Melo são Emerson Santos, que tem apenas cinco partidas pelo clube, e Renan, Cria da Academia recentemente integrada ao elenco profissional.