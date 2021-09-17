Luan se recupera de lesão, e Adson segue em recuperação no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O meia-atacante Luan foi a novidade do Corinthians no treinamento desta sexta-feira (17), no CT Joaquim Grava, penúltimo do elenco visando o próximo compromisso do Timão, neste domingo (19), contra o América-MG, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO atleta estava tratando um problema muscular no adutor da coxa esquerda, que o tirou do último compromisso corintiano, no último fim de semana, contra o Atlético-GO, no empate em 1 a 1, em Goiânia, pela competição nacional.

O camisa 7 tem reconquistado aos poucos espaço com o técnico Sylvinho. Titular nos seis primeiros jogos do treinador pelo Timão, o jogador perdeu espaço para Jô, tendo ficado dois meses sem começar uma partida como titular, algo que aconteceu no último dia 28 de agosto, no triunfo do Corinthians contra o Grêmio, em Porto Alegre, por 1 a 0, e desde então perdeu três partidas.

Por outro lado, o meia Adson, segue em recuperação de um trauma na perna esquerda sofrida após uma dividida com o zagueiro Thiago Heleno, do Athletico-PR, no triunfo corintiano contra o Furacão, pelo placar mínimo, no último dia 22 de agosto.

Nesta sexta-feira (17), o jogador foi ao gramado, mas fez um trabalho separadamente ao elenco. A atividade específica de recuperação contou com o apoio do fisioterapeuta Caio Mello.