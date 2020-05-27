Luan Santana, stand up e aplicativo para banheiro: o drive-in no Allianz

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Nas próximas semanas, carros devem entrar no gramado do Allianz Parque. O estádio do Palmeiras aguarda a liberação das autoridades sanitárias para definir o começo da "Arena Sessions", com a exibição de filmes e shows nos telões. O LANCE! obteve a confirmação de que o cantor Luan Santana e o comediante Maurício Meirelles farão apresentações exclusivas e haverá até aplicativo para o espectador avisar que precisa ir ao banheiro.

- Não estamos cravando data porque esperamos a definição do governo. Nossa expectativa está 100% alinhada ao que governo, Organização Mundial da Saúde e todas as autoridades determinarem como ideal. O projeto está pronto, com planejamento, patrocinadores a postos e até com contratos feitos sem data, esperando que as coisas se flexibilizem. Mas com zero pressão. As autoridades sabem o momento certo e estamos esperando que liberem no tempo correto - declarou Márcio Flores, diretor de marketing e inovação do Allianz Parque.E MAIS:Palmeiras diz a torcida: 'Futebol vai voltar, mas sem pressão'Auxiliar conversa com Scarpa e vê mais espaço como pontaAuxiliar do Palmeiras cita Vinicius Jr para elogiar Rony e LuxaApós 21 anos, Alex lembra ao L! 'noite perfeita' contra RiverSem eventos por conta da pandemia do coronavírus, o Allianz Parque já tem um protocolo de segurança para receber as sessões de drive-in e aguarda um alinhamento mais claro com as definições do governo. Ainda não se sabe, por exemplo, se será possível vender comida ou bebida alcoólica. Contudo, há um esquema definido para evitar que as pessoas saiam do carro sem autorização.

- Teremos o menor número possível de pessoas, com um manual particular de melhores práticas para todos, desde quem trabalha no Allianz Parque até o cliente. Haverá uma série de obrigações e segurança muito forte para ninguém sair do carro. Teremos, por exemplo, um aplicativo para o cliente avisar que quer ir no banheiro e, então, vamos buscá-lo - contou Flores, que já antecipa que o campo sintético, instalado em fevereiro, está pronto para o evento.

- O gramado natural não aguentaria. Por isso, foi um golaço mudar no começo deste ano, nos dá uma disponibilidade até para uma realidade nova que, obviamente, nunca imaginaríamos. Esse gramado nos traz zero preocupação. Fizemos testes com carros em cima, para ver se agrediria a grama, e não deu nenhum problema. Tudo muito tranquilo - indicou o diretor do Allianz Parque.

Já está definido que serão, no máximo, 300 carros no gramado. A entrada dos veículos ocorrerá pela rua Padre Antônio Tomás e saída, pela rua Palestra Itália. Estão programadas 25 atrações em 16 dias de evento - ocorrerão de quinta-feira a domingo durante quatro semanas consecutivas. Mas o Allianz Parque já trabalha com a possibilidade de abrir nova temporada de apresentações.

Luan Santana faria uma apresentação de dentro da arena, com transmissão da Globo, no dia 13, mas o show foi alterado para ocorrer na residência do cantor. O músico, porém, é um dos nomes confirmados para exibição exclusiva nos telões do Allianz. Assim como Maurício Meirelles, que deve fazer um stand up de sua casa, ao lado da família, com as dificuldades da quarentena como tema. Também serão exibidos filmes e apresentações infantis, entre outros.

- É uma ideia para que todos os públicos saiam de casa, de forma segura, para ter entretenimento. Nós nos inspiramos no drive-in das décadas de 50 e 60, mas, pelas características do Allianz Parque, arena de futebol com mais shows no mundo, vimos que poderíamos explorar outras áreas. Os pais, por exemplo, estão desesperados para dar entretenimento às crianças, que são bem afetadas por essa quarentena - argumentou Márcio Flores.