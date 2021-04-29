Luan quer que Corinthians imponha fator casa contra o Peñarol: 'Vão ter que suar muito para ganhar da gente'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians recebe o Peñarol, nesta quinta-feira, às 19h15, na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana. A partida, que tomou ares de decisão, não vai poder contar com a Fiel torcida nas arquibancadas devido à pandemia de coronavírus, mas mesmo assim a intenção é que o "fator campo" se imponha sobre o adversário e os jogadores atuem pensando nos alvinegros em casa.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui

GALERIA> Veja os jogadores que mais atuaram pelo Corinthians no elenco atual

Corintiano desde criança e sabedor do efeito que as arquibancadas fazem nos duelos do Timão como mandante, Luan lamentou que não possa ter público em jogo importante por uma competição continental. No entanto, é preciso pensar nos milhões de torcedores que estão em suas residências vibrando.

- Em todos esses anos, como torcedor, e depois jogando por outra equipe, sempre quando vinha jogar aqui, é a fora do torcedor. Eu sinto muita falta disso, de ter a torcida ali, ainda ais a torcida do Corinthians. Mas a gente tem que entender que, nesse momento, não tem eles ali para estar nos apoiando, e tem que jogar por todos os torcedores, que estão em casa - afirmou o camisa 7.O fato de não ter torcida no estádio não significa que a Arena perde força, pelo contrário. Para Luan, a missão dos jogadores é impor o tamanho do clube dentro de campo e mostrar aos adversários que não será fácil vencer ali dentro. Segundo o meia, o Peñarol terá que suar sangue para ganhar.

- É saber o peso e o tamanho do Corinthians jogando em casa. Não pode aceitar achar que é fora de casa. Tem que saber o tamanho do Corinthians e se dedicar para impor o nosso ritmo, e todas as equipes que vierem jogar aqui precisam saber que vão ter que suar muito para ganhar da gente - concluiu.