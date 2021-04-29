AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Luan quer que Corinthians imponha fator casa contra o Peñarol: 'Vão ter que suar muito para ganhar da gente'
futebol

Luan quer que Corinthians imponha fator casa contra o Peñarol: 'Vão ter que suar muito para ganhar da gente'

Embora a Neo Química Arena não possa receber torcedores, meia pede que o tamanho do clube já intimide os rivais e que os jogadores atuem pelos corintianos que estão em casa...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2021 às 09:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians recebe o Peñarol, nesta quinta-feira, às 19h15, na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana. A partida, que tomou ares de decisão, não vai poder contar com a Fiel torcida nas arquibancadas devido à pandemia de coronavírus, mas mesmo assim a intenção é que o "fator campo" se imponha sobre o adversário e os jogadores atuem pensando nos alvinegros em casa.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui
GALERIA> Veja os jogadores que mais atuaram pelo Corinthians no elenco atual
Corintiano desde criança e sabedor do efeito que as arquibancadas fazem nos duelos do Timão como mandante, Luan lamentou que não possa ter público em jogo importante por uma competição continental. No entanto, é preciso pensar nos milhões de torcedores que estão em suas residências vibrando.
- Em todos esses anos, como torcedor, e depois jogando por outra equipe, sempre quando vinha jogar aqui, é a fora do torcedor. Eu sinto muita falta disso, de ter a torcida ali, ainda ais a torcida do Corinthians. Mas a gente tem que entender que, nesse momento, não tem eles ali para estar nos apoiando, e tem que jogar por todos os torcedores, que estão em casa - afirmou o camisa 7.O fato de não ter torcida no estádio não significa que a Arena perde força, pelo contrário. Para Luan, a missão dos jogadores é impor o tamanho do clube dentro de campo e mostrar aos adversários que não será fácil vencer ali dentro. Segundo o meia, o Peñarol terá que suar sangue para ganhar.
- É saber o peso e o tamanho do Corinthians jogando em casa. Não pode aceitar achar que é fora de casa. Tem que saber o tamanho do Corinthians e se dedicar para impor o nosso ritmo, e todas as equipes que vierem jogar aqui precisam saber que vão ter que suar muito para ganhar da gente - concluiu.
Após ser poupado no clássico contra o Santos, no último domingo, Luan deve ser titular na noite desta quinta-feira. O Timão precisa de uma vitória para não deixar o Peñarol tomar muita vantagem no Grupo E da competição, já que somente o primeiro de cada chave avança para as oitavas de final.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pastor João Messa dos Santos morre aos 74 anos
Pastor João Messa morre após infarto em igreja de Sooretama
Imagem de destaque
A ascensão de Bellingham: feitos do 'maestro' da Inglaterra na Copa podem torná-lo uma lenda do futebol?
Luciano Faustino, de 48 anos, morreu no local
Homem morre em acidente de moto em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados