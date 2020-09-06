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futebol

Luan preocupa o Corinthians para clássico com o Palmeiras

Meia-atacante foi cortado do jogo contra o Botafogo, no último sábado, e passará por exames nos próximos dias. Tiago Nunes pode optar por Otero, Araos ou Mateus Vital...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

06 set 2020 às 08:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O meia-atacante Luan é dúvida no Corinthians para o Dérbi da próxima quinta, na Neo Química Arena. O jogador foi cortado da partida contra o Botafogo, no último sábado, por conta de dores na coxa direita. Nos próximos dias, o departamento médico do Timão fará uma série de exames no CT Joaquim Grava para diagnosticar o problema.
Dono da camisa 7 do Corinthians, Luan era o favorito para ser titular no duelo do último sábado, mas não teve condições de entrar em campo. Caso ele não se recupere a tempo de treinar com a equipe antes do clássico com o Palmeiras, o técnico Tiago Nunes optará por Ángelo Araos, Rómulo Otero ou Mateus Vital no função de armador do meio de campo do Alvinegro.- O meia Luan sentiu um desconforto na coxa direita após a atividade de ontem (sexta). Foi tirado da partida e passará por avaliações detalhadas nos próximos dias - informou o médico Ivan Grava, um dos responsáveis pelo setor no clube do Parque São Jorge.
Na próxima quinta, às 19h15, o Corinthians reedita a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. O atual momento do Timão não é dos melhores, visto que a equipe tem tropeçado no Brasileirão e soma apenas nove pontos ganhos em 21 disputados na principal competição do país.
Além disso, o técnico Tiago Nunes tem sido alvo de críticas dos torcedores e, inclusive, comentou sobre o tema em entrevista na Neo Química Arena. Por isso, o clássico diante do Palmeiras tem um peso enorme para o Corinthians ter tranquilidade na sequência da temporada.

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