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futebol

Luan Polli quer sacramentar vaga na elite contra o Atlético-MG

Sem perder nos últimos três jogos, o Leão pode acabar com qualquer risco de queda contra o Galo...
LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2021 às 23:50

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 23:50

Crédito: Williams Aguiar/Sport
O fim de semana é decisivo para o Sport. Após duas vitórias e um empate, o Leão encaminhou a sua permanência na elite do futebol brasileiro e sonha em acabar o martírio da queda diante do Atlético-MG.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Animado com o momento positivo nas rodadas finais, o goleiro Luan Polli falou sobre a expectativa para o duelo na Ilha do Retiro.
‘Nunca houve desconfiança no nosso grupo, mesmo com os resultados não acontecendo lá atrás. A gente tinha a ciência que uma hora as coisas iriam acontecer. Estamos vindo de três resultados bons e com certeza, no domingo, a gente mata essa charada para terminar o campeonato quem sabe até brigando por coisas maiores’, afirmou.
Após 36 rodadas, o Leão soma 42 pontos e aparece na 14ª colocação. Se o time empatar contra o Galo, ele se livra de vez do Z4.

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