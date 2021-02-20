Luan Polli quer sacramentar vaga na elite contra o Atlético-MG

Crédito: Williams Aguiar/Sport

O fim de semana é decisivo para o Sport. Após duas vitórias e um empate, o Leão encaminhou a sua permanência na elite do futebol brasileiro e sonha em acabar o martírio da queda diante do Atlético-MG.

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Animado com o momento positivo nas rodadas finais, o goleiro Luan Polli falou sobre a expectativa para o duelo na Ilha do Retiro.

‘Nunca houve desconfiança no nosso grupo, mesmo com os resultados não acontecendo lá atrás. A gente tinha a ciência que uma hora as coisas iriam acontecer. Estamos vindo de três resultados bons e com certeza, no domingo, a gente mata essa charada para terminar o campeonato quem sabe até brigando por coisas maiores’, afirmou.