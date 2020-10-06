Luan Peres faz do Santos clube que mais atuou em meio a maior série invicta da carreira

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Na vitória do Santos por 3 a 2 sobre o Goiás, neste domingo (04), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio da Serrinha, em Goiânia, o zagueiro Luan Peres fez a sua 38ª partida pelo Peixe, o que tornou o clube o que o jogador mais vezes defendeu em sua carreira. E isso aconteceu em meio a maior série invicta de Luan como profissional, com oito jogos sem perder.

– É uma honra fazer do Santos o clube onde mais atuei na carreira. Espero vestir essa camisa ainda mais vezes e seguirei fazendo o meu melhor em cada oportunidade. A torcida pode ter certeza que dedicação nunca irá faltar – disse o atleta via assessoria.

– Feliz pelo meu momento individual aqui no Santos e por contribuir para o sucesso do time. Conseguimos um resultado importante fora de casa e queremos manter esta sequência positiva. Agora é focar todas as atenções no clássico – acrescentou.Nesta quarta-feira (07), às 19h, o Santos enfrenta o Corinthians pela 14ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena, em Itaquera.