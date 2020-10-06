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Luan Peres faz do Santos clube que mais atuou em meio a maior série invicta da carreira

Zagueiro comemora marca e manda recado à torcida santista: 'Dedicação nunca irá faltar'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 out 2020 às 16:10

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 16:10

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Na vitória do Santos por 3 a 2 sobre o Goiás, neste domingo (04), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio da Serrinha, em Goiânia, o zagueiro Luan Peres fez a sua 38ª partida pelo Peixe, o que tornou o clube o que o jogador mais vezes defendeu em sua carreira. E isso aconteceu em meio a maior série invicta de Luan como profissional, com oito jogos sem perder.
– É uma honra fazer do Santos o clube onde mais atuei na carreira. Espero vestir essa camisa ainda mais vezes e seguirei fazendo o meu melhor em cada oportunidade. A torcida pode ter certeza que dedicação nunca irá faltar – disse o atleta via assessoria.
– Feliz pelo meu momento individual aqui no Santos e por contribuir para o sucesso do time. Conseguimos um resultado importante fora de casa e queremos manter esta sequência positiva. Agora é focar todas as atenções no clássico – acrescentou.Nesta quarta-feira (07), às 19h, o Santos enfrenta o Corinthians pela 14ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena, em Itaquera.
Com 29 jogos na temporada, Luan se prepara para encarar mais um clássico contra o arquirrival do Alvinegro Praiano. O jogador chegou ao Peixe em agosto de 2019, vindo de empréstimo pelo Brugge (BEL) e o seu vínculo tem duração até o fim desta temporada.

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