Luan Peres, do Santos, é diagnosticado com Covid-19

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O zagueiro Luan Peres testou positivo para o novo coronavírus. O jogador foi o 11º do elenco principal a ser acometido pela doença. A partir de agora, o atleta terá que ficar 10 dias em isolamento, o que fará que ele perca as partidas deste período.

Além do zagueiro, um membro da Comissão Técnica, que não teve o seu nome divulgado, também testou positivo. O Alvinegro vive um surto de casos positivos nas últimas semanas. Antes de Luan, dez jogadores foram contaminados: João Paulo, Vladimir, Madson, Lucas Veríssimo, Alex Nascimento, Alison, Diego Pituca, Sandry, Jobson e Jean Mota. João Paulo, Madson e Veríssimo encerraram os seus períodos de isolamento nesta quinta-feira (19), realizaram exames cardiológicos e esperam os resultados para voltarem às atividades. Além deles, profissionais do corpo técnico, incluindo o treinador, Cuca, Departamento de Futebol, Médico, de fisiologia, segurança e portaria também foram acometidos pelo novo coronavírus. O time feminino santista também foi alvo, com 22 casos confirmados nas últimas semanas.