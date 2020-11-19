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Luan Peres, do Santos, é diagnosticado com Covid-19

Além do zagueiro, um membro da comissão técnica, não identificado, também testou positivamente para a doença...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 20:40

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 20:40

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O zagueiro Luan Peres testou positivo para o novo coronavírus. O jogador foi o 11º do elenco principal a ser acometido pela doença. A partir de agora, o atleta terá que ficar 10 dias em isolamento, o que fará que ele perca as partidas deste período.
Além do zagueiro, um membro da Comissão Técnica, que não teve o seu nome divulgado, também testou positivo. O Alvinegro vive um surto de casos positivos nas últimas semanas. Antes de Luan, dez jogadores foram contaminados: João Paulo, Vladimir, Madson, Lucas Veríssimo, Alex Nascimento, Alison, Diego Pituca, Sandry, Jobson e Jean Mota. João Paulo, Madson e Veríssimo encerraram os seus períodos de isolamento nesta quinta-feira (19), realizaram exames cardiológicos e esperam os resultados para voltarem às atividades. Além deles, profissionais do corpo técnico, incluindo o treinador, Cuca, Departamento de Futebol, Médico, de fisiologia, segurança e portaria também foram acometidos pelo novo coronavírus. O time feminino santista também foi alvo, com 22 casos confirmados nas últimas semanas.
Com Luan Peres, o Peixe chega ao seu 14º jogador contaminado com Covid-19 entre os seus jogadores profissionais. Antes da retomada do futebol, na primeira série de testagens feita pelo clube, no fim de junho, um atleta, não revelado, foi diagnosticado. Na véspera da retomada do futebol, no empate em 1 a 1 contra o Santo André, pela 11ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro, outro jogador não revelado testou positivamente para o vírus. Após o início do Brasileirão, em agosto, os atacantes Kaio Jorge e Raniel foram contaminados.

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