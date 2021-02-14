Luan Peres comemora temporada fantástica e permanência no Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O zagueiro Luan Peres viveu uma grande expectativa antes da partida deste sábado, contra o Coritiba, na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Comprado ao Brugge, da Bélgica, o jogador só teve o contrato definitivo registrado na CBF no final da tarde de sexta-feira. Ele esteve ameaçado de não entrar em campo no duelo deste sábado, vencido pelo Peixe por 2 a 0.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- Eu fiquei esperando até umas quatro da tarde, mandei mensagem para o Pedro (advogado), ele disse que estava tentando, mas ainda não tinha dado certo. Depois de meia hora veio a notícia de que estava liberado. Até no treino o Cuca reuniu a gente, contou a situação e eu treinei no segundo time. Ele (Cuca) colocou o Luiz Felipe no primeiro time, mas no final deu tudo certo e fico feliz de ter ajudado - afirmou.