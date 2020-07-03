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Luan Peres comemora retorno aos treinos no Santos: 'Muito bom voltar'

Zagueiro relata nova rotina no CT Rei Pelé e comenta sobre preparação para a sequência da temporada. Clube voltou a treinar com bola na última quarta-feira...

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 17:32

LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 17:32
Aos poucos, e com muitos cuidados e procedimentos, o futebol vai tentando retomar sua rotina. É o caso do Santos, que assim como os demais clubes do Paulistão, voltou a treinar. Para a felicidade de Luan Peres.
O zagueiro não esconde que a ansiedade era grande. Os trabalhos no Peixe seguem uma lista grande de recomendações. Por mais que ainda não esteja tudo como era antes, é um avanço, afirma Luan Peres.
- É muito bom voltar a treinar no campo, com a bola, ter a estrutura do Santos que todos sabem que é fantástica. Em casa era complicado, difícil, mas sabíamos que fazia parte do processo e tínhamos que ter paciência. O Santos está cuidando de tudo perfeitamente, segue os protocolos e isso é bom pois nos deixa mais tranquilos também - afirmou.
A bola ainda não tem data exata para voltar a rolar. Luan Peres espera que todos tenham tempo de preparação até os compromissos do Paulistão serem retomados.

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