futebol

Luan Peres cita semana decisiva e espera jogo mais duro contra o Boca

Santos faz o clássico contra o São Paulo, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e faz o jogo de volta das semifinais da Libertadores diante do Boca na próxima quarta...
LanceNet

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 13:21

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O elenco do Santos voltou ao Brasil na tarde desta quinta-feira e se reapresenta na sexta, já pensando no clássico contra o São Paulo, domingo, às 16 horas, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Luan Peres falou sobre a sequência decisiva e a emoção de jogar no místico estádio La Bombonera.- Foi uma sensação maravilhosa estar ali na Bombonera, mesmo sem público. Todos os atletas querem conhecer esse estádio e foi uma experiência única, ainda mais pela boa partida que nós fizemos. E agora será uma semana de decisões. Temos um clássico no fim de semana e a maior ‘final’ do ano na quarta. Vamos ouvir o que o professor Cuca vai querer fazer para o jogo do Morumbi e depois em ir para a luta contra o Boca - afirmou o zagueiro.Com o empate em 0 a 0 nesta quarta, a decisão ficou para o jogo de volta. O Peixe recebe o Boca Juniors na próxima quarta, às 19h15 horas, na Vila Belmiro. O Santos precisa vencer a equipe argentina para chegar a final. O Boca se classifica com empate com gols ou vitória. Um novo 0 a 0 no placar leva a decisão para os pênaltis.
- É claro que o placar zerado na ida não nos dá uma vantagem clara no confronto, mas vamos decidir na nossa casa. Primeiro passo foi dado e agora é deixar a vida em campo na volta. Fiquei muito feliz com a nossa partida lá atrás. Não só dos defensores, mas todo mundo ajudou e conseguimos fechar os espaços do Boca, que é uma equipe perigosa. Semana que vem será mais complicado ainda, mas vamos com tudo - concluiu o camisa 14.
A semifinal da Copa Libertadores será fundamental para o futuro do zagueiro. Em caso de classificação para a final, o Santos tem a obrigação em contrato de fazer a opção de compra do defensor ao Brugge, da Bélgica. Se o Peixe for eliminado, o destino de Luan Peres é incerto.

