Luan pede desculpas à torcida do Palmeiras por expulsão contra o Grêmio: ‘Reconheço meu erro’

Após a partida de ida da final da Copa do Brasil, que terminou com vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Grêmio, em Porto Alegre, o zagueiro Luan usou suas redes sociais para se desculpar pela expulsão provocada por uma cotovelada que deu em Diego Souza. O lance ocorreu no início do segundo tempo da disputa.>> ATUAÇÕES: Veiga e Gustavo Gómez brilham em vitória do Verdão na primeira final