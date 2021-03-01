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  • Luan pede desculpas à torcida do Palmeiras por expulsão contra o Grêmio: ‘Reconheço meu erro’
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Luan pede desculpas à torcida do Palmeiras por expulsão contra o Grêmio: ‘Reconheço meu erro’

Zagueiro usou seu perfil no Instagram também para pedir perdão a Diego Souza, vítima da cotovelada cometida no segundo tempo da ida da final, e à comissão técnica do Verdão
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Publicado em 01 de Março de 2021 às 00:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2021 às 00:45
Crédito: Reprodução/TV Globo
Após a partida de ida da final da Copa do Brasil, que terminou com vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Grêmio, em Porto Alegre, o zagueiro Luan usou suas redes sociais para se desculpar pela expulsão provocada por uma cotovelada que deu em Diego Souza. O lance ocorreu no início do segundo tempo da disputa.>> ATUAÇÕES: Veiga e Gustavo Gómez brilham em vitória do Verdão na primeira final
Sem o camisa 13, o Palmeiras faz a segunda partida da final da Copa do Brasil no próximo domingo, às 18h, no Allianz Parque. Antes disso, enfrenta o Corinthians, em Itaquera, na quarta, às 19h, na estreia do Paulistão.

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