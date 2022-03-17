Luan no Santos? Presidente do São Paulo nega possibilidade

O presidente do São Paulo, Julio Casares, negou a possibilidade do volante Luan ser envolvido em uma troca com o Santos, como propôs o Peixe nesta semana. O mandatário são-paulino garantiu que a troca não foi debatida. - Em nenhum momento quisemos a troca. Nossos jogadores da base não vão participar de uma troca pautada por redes sociais. Luan e outros meninos estão trazendo ao São Paulo situações importantes. O São Paulo tem um planejamento esportivo estratégico e vai seguir. Não há nenhuma chance de trocarmos garotos da base. Isso não existe. Estou desmentindo qualquer informação nesse sentido – afirmou Casares, ao 'GE'.