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futebol

Luan no Santos? Presidente do São Paulo nega possibilidade

Casares afirmou, em entrevista ao 'GE', que negociação não deve acontecer...
LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2022 às 17:16

Publicado em 17 de Março de 2022 às 17:16

O presidente do São Paulo, Julio Casares, negou a possibilidade do volante Luan ser envolvido em uma troca com o Santos, como propôs o Peixe nesta semana. O mandatário são-paulino garantiu que a troca não foi debatida. - Em nenhum momento quisemos a troca. Nossos jogadores da base não vão participar de uma troca pautada por redes sociais. Luan e outros meninos estão trazendo ao São Paulo situações importantes. O São Paulo tem um planejamento esportivo estratégico e vai seguir. Não há nenhuma chance de trocarmos garotos da base. Isso não existe. Estou desmentindo qualquer informação nesse sentido – afirmou Casares, ao 'GE'.
Luan é um dos principais jogadores do São Paulo revelados na base nos últimos anos. O camisa oito voltou a jogar na vitória do Tricolor sobre o Manaus, por 2 a 0, na última quarta-feira, após cinco meses afastado por lesão. Em crise financeira, o São Paulo não pretende mais ir ao mercado pelo menos até o final do Campeonato Paulista. Reforços para o Brasileirão são debatidos. Já o Santos busca reforçar o elenco, que briga pela vaga e também contra o rebaixamento no estadual.
Crédito: CasaresnegouchancedovolanteLuanirparaoSantos(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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