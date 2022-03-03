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Luan Freitas passa por cirurgia após romper ligamento do joelho na pré-temporada do Fluminense

Zagueiro criado em Xerém ficará um longo período afastado dos gramados e deve ter alta ainda nesta quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2022 às 16:11

Publicado em 03 de Março de 2022 às 16:11

O zagueiro Luan Freitas passou por cirurgia nesta quarta-feira após romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito. A lesão aconteceu ainda na primeira semana de pré-temporada do Fluminense, em janeiro, e foi grave. O jogador foi operado por Douglas Santos, chefe do departamento médico do clube tricolor, e deve ter alta ainda nesta quinta.O clube ainda não havia divulgado detalhes sobre a situação do jogador, informando apenas nesta quinta sobre a operação. A situação aconteceu durante um treinamento no CT Carlos Castilho. O jogador de 20 anos vem convivendo com lesões ao longo da curta carreira.
No ano passado, Luan foi desfalque no profissional após uma lesão no pé esquerdo que o deixou fora por quatro meses justamente na partida de estreia no elenco principal. Com um jogo apenas no time de cima, a situação aconteceu na primeira partida do Campeonato Carioca de 2021 diante do Resende.
Com passagens pelas seleções brasileiras de base, Luan era o capitão do time sub-20 tricolor. Ele renovou o contrato com o Flu em outubro do ano passado. O novo vínculo é até o fim de 2024 e passou a ter multa para o exterior de € 50 milhões de euros (R$ 316 milhões na cotação atual).
Crédito: LuanFreitasselesionoulogonoiníciodapré-temporadadoFluminense(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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