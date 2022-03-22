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Luan faz trabalhos em campo, mas Abel testa Jailson na zaga em treino do Palmeiras para as quartas

Titular da posição deu sequência ao trabalho de recuperação de lesão, mas volante deve mesmo ser improvisado no setor para duelo ante Ituano...
LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2022 às 13:52

Publicado em 22 de Março de 2022 às 13:52

O técnico Abel Ferreira encerrou na manhã desta terça-feira (22) a preparação do Palmeiras para o duelo das quartas de final do Campeonato Paulista ante o Ituano, nesta quarta-feira (23), às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.Na atividade realizada na Academia de Futebol, o zagueiro Luan deu sequência ao cronograma de recuperação de lesão na coxa esquerda com atividades no centro de excelência e no campo.
Mesmo assim, o titular de Abel deve ficar de fora do duelo com o Ituano. O volante Jailson treinou improvisado no setor, desfalcados com as ausências de Gustavo Gómez e Kuscevic, respectivamente convocados para as seleções de Paraguai e Chile para os duelos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo deste ano.
Em campo reduzido, a comissão técnica separou dois times e ensaiou movimentações ofensivas e defensivas para enfrentar o time de Itu (SP). Os atletas disputaram uma atividade recreativa na sequência e finalizaram com um treino técnico dos setores ofensivos e defensivos em lados diferentes do campo.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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Crédito: Jailsondurantetreinodestaterça-feiradoVerdão,naAcademiadeFutebol(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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