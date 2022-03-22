Luan faz trabalhos em campo, mas Abel testa Jailson na zaga em treino do Palmeiras para as quartas

O técnico Abel Ferreira encerrou na manhã desta terça-feira (22) a preparação do Palmeiras para o duelo das quartas de final do Campeonato Paulista ante o Ituano, nesta quarta-feira (23), às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.Na atividade realizada na Academia de Futebol, o zagueiro Luan deu sequência ao cronograma de recuperação de lesão na coxa esquerda com atividades no centro de excelência e no campo.

Mesmo assim, o titular de Abel deve ficar de fora do duelo com o Ituano. O volante Jailson treinou improvisado no setor, desfalcados com as ausências de Gustavo Gómez e Kuscevic, respectivamente convocados para as seleções de Paraguai e Chile para os duelos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo deste ano.

Em campo reduzido, a comissão técnica separou dois times e ensaiou movimentações ofensivas e defensivas para enfrentar o time de Itu (SP). Os atletas disputaram uma atividade recreativa na sequência e finalizaram com um treino técnico dos setores ofensivos e defensivos em lados diferentes do campo.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!